偷拍又威脅 校園霸凌升級／學者：學校必須強硬 勿姑息養奸

教室偷拍示意圖

2025/02/11 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市高中少女遭偷拍裙底還被威脅，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，這起案例可視為是校園霸凌的升級版，欲有效遏止類似事件再度發生，除從宣導、公民教育方面加強，校方在處理類似案件手段必須強硬，主動面對並介入調查，切勿大事化小、姑息養奸。

王伯頎表示，價值觀建立及宣導可分為學校教育與家庭教育，學校教育方面，公民、法治教育必須多強化，尤其是現今眾多霸凌案、妨害秘密偷拍案如黃子佼案等的新聞湧現，學子們的法治觀念加強成為重要的課題。

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王伯頎說，從以往經驗來看，學校在面對類似敏感案件時，用掩蓋、大事化小等手段解決時有所聞，所以校方、老師們必須對霸凌、校園犯罪等有正確的知能，以及不怕事的心態，避免長期下來姑息養奸，針對每起潛在的霸凌、犯罪等都要更加敏銳的主動發現介入，才能降低這類事件發生概率。

家庭教育方面，王伯頎指出現今家長多半為雙薪家庭，每天忙碌工作恐有忽略孩子的時候，而現在的學校多利用手機通信軟體建立「班群」，以便家長與老師溝通；那麼家長要做的，就是班群內學校宣導的、目前重視的各個項目，家長必須不厭其煩回到家後再與孩子多提幾次，將「對的觀念」進行深化，建立正確的價值觀。

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