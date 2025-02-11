在教室偷拍少女裙底 囂張威脅再給不雅照

教室偷拍示意圖

2025/02/11 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市十七歲高中二年級女學生小圓（化名）上個月期末考時，疑遭同班同學偷拍裙底，還被匿名帳號傳私訊恐嚇，要求小圓再自拍不雅照供他欣賞，否則將公開裙底照；小圓收到訊息擔驚受怕，根本無法判斷拍攝者是哪位同學，當晚即由父親陪同前往警局報案，小圓害怕地說「怎麼會遇到這種事…」，目前警方已著手調查，將盡快鎖定偷拍對象。

疑期末考期間 遭同班同學偷拍

據了解，今年寒假開始第一天，小圓在她的Instagram上收到私訊，是一張她站在教室內，角度由下往上拍的裙底照，小圓看著相片中場景回憶，偷拍的時間點應是期末考期間，老師為避免同學們作弊，當時教室內大家正在換座位，場面稍微混亂，她完全想不起來當下是哪位同學在他旁邊。

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小圓稍微查了一下對方帳號，發現過往並無任何發文，也沒有共同朋友，顯然是利用「假帳號」隱藏身分。

帳號私訊威脅「妳查不到我是誰」

據知，該假帳號私訊小圓威脅「妳查不到我是誰」，要求小圓主動傳送自拍不雅照，否則就要將裙底照四處散播，小圓當然不從，但她越想越擔心，深怕自己裙底照被散播，於是向姊姊、父親求援。

小圓爸爸看到女兒裙底照後火冒三丈，當晚就帶著小圓前往警局報案，警方隨即安排女警製作筆錄，同時通知社工到場協助、安撫小圓的心情。

小圓說，本來以為學校裡應該是最安全的地方，沒想到自己會遭遇這種事，還是光明正大地在教室用手機偷拍，一想到犯人極可能是自己班上同學，真不知開學後要怎麼去上課。

警方將利用科技偵查手段追查IP

警方表示，案件已進入偵查階段，看照片角度確實有可能是同班同學所為，針對假帳號，將利用科技偵查手段向上追查IP，會盡速鎖定對象追緝，還給被害少女一個公道，將朝妨害秘密、恐嚇、違反兒少性剝削等罪嫌偵辦。

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