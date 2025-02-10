火燒透天厝 行動不便九旬翁身亡

屏東市清白巷三樓透天住宅昨天清晨發生火警。（屏東縣消防局提供）

2025/02/10 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市清白巷一間三樓透天住宅昨天清晨發生火警，屋主一家三口住在一起，火警發生時全家都在睡覺，造成九十五歲行動不便劉姓老父被當場燒死，八十三歲老母親逃到門口後被鄰居背負救出，五十七歲的兒子從三樓跳到一樓廚房後，被消防人員救出，但全身超過一半嚴重燒燙傷，起火點懷疑是屋外堆積的木柴，詳細原因還在進行調查釐清。

消防局表示，這起火警發生後，消防局派遣十八車三十八名警消、三十五名義消前往現場，火災現場為三樓連棟式的透天房屋，火勢集中最邊間的一樓，消防人員立即佈水線搶救。

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消防人員進入火場後在一樓的廚房發現五十七歲的兒子，意識清楚，不斷喊救命、全身五十四%二度燒燙傷，消防人員立刻將其救出送醫。老父親則是在火場被鐵櫃壓住，發現時已經明顯死亡，消防人員花了一個多小時將火勢撲滅，初步調查起火點可能在屋外堆積的木柴附近，詳細原因還要由火調人員進一步釐清。

附近鄰居說，發生火災的劉家一家三口住在一起，父母親住在一樓，兒子住在三樓，火災發生時鄰居都驚醒，只見屋主的兒子在三樓大喊後跳下來，而行動不便的老母親則是依靠助行器自行逃到家門口，鄰居一名年輕人立即將其背到安全的地方安置。被燒死的老父親長期行動不便，因劉家外面有堆放木柴，是不是燒火引起並不清楚。

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