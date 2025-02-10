不解為何被列死亡筆記／「只見兇嫌幾次面」 第4婦人：跟他不熟

「碎屍人魔」辦案人員昨加強河面搜尋，盼能找到蛛絲馬跡。（記者洪臣宏攝）

2025/02/10 05:30

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕涉嫌殺害三名婦人的「碎屍人魔」張介宗，警方在他住處發現一張「死亡筆記」，除了三名被害婦人名列其中之外，還有他自己和另一名A女，警方昨天證實已找到A女並未遇害，而A女從警方口中得知被列名其中後，嚇到倒吸一口氣表示，「跟他不熟！」

據了解，A女與左營失蹤婦「仙姑」張婦先認識，大多在三民公園看人下棋，也曾到過左營萬年縣公園，A女於半年前在萬年縣公園認識楠梓失蹤的林婦。

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專案小組認為，外傳「死亡筆記」其實是張嫌練字的一張紙，除了他自己名字外，確實有四名婦人的姓名，其中三人通報失蹤人口，而且遇害遭到棄屍，至於A女則是平安無恙。

警方調閱監視器，確認A女並未進過張嫌住處，也非失蹤人口；據了解，這張紙約一半面積寫有張嫌、林婦、張婦、黃婦、A女五人的名字，字跡潦草且隨興，檢警專案小組拍下這張紙內容，原本只是當作參考資料。

警將借提張嫌 查寫下五人名字動機

不料，事後意外發現五人中，除了兇嫌外，其他四女名單中，已有三人疑遇害失蹤，因此急尋第四名婦人A女下落，所幸順利找到她，A女向警方說，她和張嫌只見過幾次面，跟他不熟，不解為何會被列名其中，警方將借提張嫌，釐清這張紙寫下五人名字的動機。

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