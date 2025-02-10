妨害隱私權為由／要求身分證不印雙親、配偶 律師敗訴

律師要求身分證不印雙親、配偶名，被判敗訴。 （資料照）

2025/02/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕我國身分證主要用來辨識個人身分，其中配偶欄也被視為辨別是否有婚姻的依據，但律師陳宏奇曾以妨害隱私權為由，要求身分證不要登載父母、配偶等個資，遭戶政機關拒絕，他不滿提起行政訴訟，法院一度認定妨害人民隱私權，判陳男可以不用登載相關個資，但去年最高行政法院認為原判決見解有誤，改判陳男敗訴確定。

全案源於二○二一年一月，陳宏奇到台北市文山區戶政事務所，申請換發不登載父母及配偶姓名、出生地、戶籍地址等資訊的身分證，但被戶政事務所以違反國民身分證管理辦法，因不符規定遭否決，他不滿向北市府訴願仍不被受理，改提起行政訴訟。

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陳宏奇主張，根據大法官釋字六○三號解釋，憲法保障資訊隱私權、資訊自主權，另憲法法庭判決也保障人民不表意自由權，他可以決定是否在身分證新增、修改或移除重要隱私資訊，而戶政機關強制揭露其重要隱私資訊，不符合司法院解釋及憲法判決意旨，屬違憲不應適用。

一審台北高等行政法院認為，父母、配偶姓名確實可供辨識個人身分，但屬間接辨識資訊，且揭露配偶全名會對配偶的資訊隱私權造成不利影響，記載於身分證上有違比例原則，不符戶籍法授權意旨，過度侵害個人資訊隱私權，因此判陳的身分證可免記載雙親、配偶姓名等。

全案經上訴，最高行政法院認為，身分證是依戶籍登記為基礎，擷取較重要可以辨識個人身分的部分，簡化後讓國民隨身攜帶，因此身分證是戶籍管理制度中實體化個人資料的展現；另依國民身分證管理辦法規定，除非符合免列印的例外情形或特殊註記情形，否則必須一律列印，認定原判決有違誤，改判陳男敗訴確定。

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