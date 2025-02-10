漸被遺忘 法院公證結婚剩百餘件

地方法院的公證結婚逐漸被遺忘，受理件數逐年驟減，一年僅剩百餘件 。圖為示意圖，與本案無關。 （民眾提供）

2025/02/10 05:30

地方聯合婚禮演變行銷宣導 無需繳費還贈家電鼓勵結婚

〔記者陳彩玲／台北報導〕儀式婚主義期間，民眾為省下宴客費用，會選擇到地方法院公證或參加地方政府舉辦的聯合婚禮，但儀式婚不具法律效力後，地方法院的公證結婚逐漸被遺忘，受理件數逐年驟減，一年僅剩百餘件；地方政府舉辦的聯合婚禮，也演變為行銷宣導，以贈送千元家電等誘因，鼓勵年輕人結婚，解決不婚問題。

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受理件數逐年驟減

台北地院主任公證人鄭惠佳指出，儀式婚年代許多新人可能為了省下婚宴開銷，選擇到法院公證結婚，工作人員會先查核新人及兩名證人身分，即舉行公證儀式，公證人詢明新人結婚意願、行結婚禮、交換信物，最後宣讀結婚公證書，完成簽署後，將證書交付給新人，婚姻效力隨即產生。

根據司法院統計數據顯示，採儀式婚期間，地方法院每年總計至少受理一萬件公證結婚，但改登記婚主義的隔年僅剩兩千餘件，且逐年驟減，二○一七年起降為百餘件，二○二三年僅剩四六五件。

此外，儀式婚主義期間，民眾也會選擇參與地方政府舉辦的聯合婚禮，省下公開宴客費用。台北市政府民政局人口政策科長林峯裕指出，北市府於一九七三年起舉辦聯合婚禮，當時每年場次不定，每場至少十對新人參與，其中一九九八年舉辦場次最多，高達十二場。但二○○八年起改為登記婚，加上晚婚、不婚問題日益嚴重，改為一年舉辦一次、名額不限，以一百對新人參加為目標。

一年內懷孕再贈五千元禮品

林峯裕說，現今舉辦聯合婚禮的用意逐漸導向行銷宣傳，鼓勵年輕人結婚，參加的新人無需繳交費用，市府還會贈送市價約三千元家電，不僅有市長主婚紀念性質，婚宴會場也相當氣派、舒適，另只要一年內懷孕，還會額外贈送市價約五千元家電禮品。

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