防儀式婚漏洞 2008年改採登記婚

台灣婚姻制度三階段變革

2025/02/10 05:30

前往戶政事務所辦理 即可完成法律上結婚手續

〔記者楊心慧／台北報導〕我國婚姻制度的演變分為三階段，《民法》於一九三一年施行，規定結婚有儀式並有證人即可，但未明確定義儀式的形式，實施五十四年後發現條件過鬆，導致不少爭議，於是在一九八五年修正法律，規定須有兩名以上年滿十八歲的證人，並將公開儀式標準化，且可辦理登記，但非強制，不過仍使重婚亂象頻傳，直至二○○八年五月廿三日才改採登記婚主義，如今登記制只需前往戶政事務所辦理，即可完成法律上的結婚手續。

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我國於二○○八年五月廿三日從儀式婚改為登記婚，一九三一年的儀式婚，要求儀式並有兩名證人，但沒明確規定儀式的具體形式，證人也沒規範其資格，容易導致爭議，例如有人只是在家中簡單宴請親友，卻主張已完成結婚儀式。一九八五年修正法律，須有兩名以上年滿十八歲的證人，並標準化公開儀式，雖可辦理登記，但登記並非強制，未登記仍具法律效力。

不過儀式婚問題層出不窮，有公開結婚儀式卻未辦理登記，身分證上配偶欄為空白，讓人誤以為未婚，造成的爭議多，於是在二○○八年修正法律，改為登記制，結婚的法律效力清楚，須經過戶政機關登記，才算正式結婚，且婚姻狀態完全由政府記錄，避免模糊地帶，對於離婚、財產分配等法律事項也較為清楚。

現今登記婚的行政流程簡便，滿十八歲便可前往戶政事務所辦理登記，完成結婚手續，雙方準備身分證、戶口名簿、有兩位滿十八歲的證人及結婚者簽名的結婚書約，大約十分鐘便可取得結婚登記證明。

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