亡夫儀式婚未離 元配告贏官司

律師蘇家宏提醒，儀式婚若要離婚必須先到戶政機關辦理結婚再離婚。（翻攝自律師蘇家宏臉書）

2025/02/10 05:30

律師︰儀式婚要離婚 須先到戶政機關結婚登記再離婚

〔記者陳彩玲／台北報導〕已故陳姓男子的兩段婚姻，恰巧落在我國婚姻制度變革前後，由於儀式婚主義和登記婚主義規範不同，導致李姓女子最終被判定重婚，不僅在法律上沒有名分，還要經歷官司折磨。律師蘇家宏提醒，二○○八年五月廿二日前，若伴侶曾在公開場合舉辦儀式，且有兩名以上證人見證，均具婚姻效力，若要離婚必須先到戶政機關辦理結婚再離婚。

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判決指出，陳男生前於二○○六年十一月廿五日儀式婚主義期間，與楊姓子女參加北市府在台北自來水園區舉行的聯合婚禮，兩人結為夫妻，符合民法修正前的儀式婚規定，雙方婚姻具法律效力，但始終未辦理結婚登記，過沒幾年，兩人感情不睦，自二○一五年分居後漸行漸遠。

後來陳男與李女相戀，兩人於二○一九年十一月十四日至戶政機關辦理登記結婚，直到陳男因病離世，李女處理完後事期間，突遭自稱元配的楊女提告。楊女向法院控告主張自己才是配偶，法院審理後根據相關事證認定為重婚，陳男原先的儀式婚具法律效力，與李女的婚姻無效確定，其法律上的妻子為楊女。我國民法自一九三一年施行以來，採儀式婚主義，凡是擺流水席請客或到法院公證結婚都具婚姻效力，但陸續出現機關公示效果薄弱、欠缺明確認定標準，由於沒有登記制度，身分證上配偶欄仍是空白，導致無法防止重婚，且容易發生爭執、影響身分關係；另一方面，結婚採儀式婚主義，離婚採登記主義，兩者不能配合，徒增大眾困擾。

儀式婚不登記 無法防止重婚

因此法務部修正法條，自二○○八年五月廿三日起，改採登記婚主義，雙方當事人必須在國內向戶政機關辦理結婚登記，才有婚姻效力。此外，我國法律規定，婚姻雙方不得已有配偶，當事人若已結過婚，必須先解除前婚姻關係，才能再次合法結婚。律師蘇家宏提醒，民法修正前凡舉辦儀式婚者，若要回到單身狀態，須和原配偶向戶政機關申請結婚登記，再辦理離婚登記。

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