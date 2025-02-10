配偶欄空白竟已婚 處理亡夫遺產淪重婚

元配告重婚示意圖

2025/02/10 05:30

陳男和楊女過去有一段「儀式婚」

〔記者陳彩玲／台北報導〕我國婚姻制度於二○○八年從儀式婚改為登記婚，民眾普遍循身分證配偶欄確認是否單身。不過，北部一名李姓女子嫁給配偶欄空白的陳姓男子，卻在處理丈夫遺產時，被自稱元配的楊姓女子提告。法院審理認定陳男和楊女過去有一段「儀式婚」，李女和陳男雖有登記，但在法律上屬於「重婚」，儘管雙方配偶欄有彼此名字，但此段婚姻在法律上並無效力。

李女和陳男有登記 但法律上屬「重婚」

據了解，二○二一年間陳男因病離世，李女拿著丈夫生前交付的印鑑和存摺，到銀行領取二百萬餘元遺產，用來繳交葬儀費、醫療費等，並依託將丈夫名下汽機車過戶給外甥。沒想到，事後楊女突現身自稱正宮，到法院提起民事訴訟，主張陳男和李女的婚姻關係無效，另向地檢署控告，李女盜領遺產，涉偽造文書、盜用印章等罪。

請繼續往下閱讀...

身分證配偶欄有彼此名字 但婚姻無效

民事部分，法院認定，楊女和陳男於二○○六年十一月廿五日儀式婚主義期間，一同參加台北市政府舉辦的聯合婚禮，雖未登記但具婚姻關係，而陳男在有配偶狀態下，又和李女辦理登記結婚已經構成重婚，判定李、陳婚姻關係無效，縱使兩人身分證配偶欄上有彼此名字，在法律上仍無婚姻效力。

胞姊證稱 弟曾提及和楊女分居娶了李女

至於刑事部分，楊女主張，自己是元配且為繼承人，李女卻在丈夫死後，夥同胞弟竊取陳男印鑑，至銀行盜領二百萬餘元遺產，未將款項交給其他繼承人，另私自到監理機關辦理移轉登記，將陳男名下汽機車過戶給他人，控告李女姊弟涉犯偽造文書、盜用印章等罪。

李女辯稱，她是陳男的妻子，後來法院判決兩人婚姻無效，才被撤銷配偶關係，她確實有到銀行提款，但均依丈夫生前託付，用來辦理後事。陳男的兩名胞姊也證稱，弟弟曾提及和楊女分居，後來娶了李女，並於二○一八年間交付存摺、印章給李女處理後事，弟弟離世後，李女確實有從戶頭提錢買塔位等。

檢方根據李女提出的醫療費用收據、葬儀社電子發票證明聯等單據，認定李女和胞弟確實將陳男戶頭的款項用來辦理喪葬事宜等，而這些費用是全體繼承人應共同負擔，雖取款時未經同意，但繼承人實質上未受損害，因無積極證據證明李女姊弟犯行，予以不起訴處分。楊女不服向台北地院提起自訴，仍遭駁回。

民眾普遍循身分證配偶欄確認交往對 象是否單身。 （記者陳彩玲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法