期限內可反告惡鄰違反個資法

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2025/02/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾女的鄰居裝監視器，拍下曾女駕車進出家門未打方向燈的畫面後提出檢舉，法官除認為鄰居所為，不具必須維護的高度社會公益性，而且拍者自己已違反個人資料保護法。法界人士表示，裝監視器拍攝（蒐集）他人非公開活動，甚至進一步處理及利用，恐違反個資法第十九條，依同法第四十一條，最重可處五年徒刑，被拍攝當事人也能求償，但有期限的限制。

律師徐承蔭表示，個資法第五條規定，不論是公務機關或非公務機關，蒐集、處理或利用個資，「應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯」，類似本案的情況，被拍攝者可依該法第十九條主張權益。

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徐承蔭指出，民事部分，個資法第二十九條規定，非公務機關不法蒐集、處理、利用個資，應負損害賠償責任，但能證明其無故意或過失者，不在此限。

刑事部分，同法第四十一條規定，為五年以下有期徒刑、得併科一百萬元以下罰金，而且這部分是非告訴乃論罪。

裝監視器 拍自宅為主

至於裝監視器如何避免觸法？徐承蔭說，裝監視器目的是防止竊盜等犯罪，通常拍攝自宅大門等處，如不慎拍到他人住處，對方反映後，通常會調整角度，司法實務上最常見的是假安全維護之名，行侵害隱私之實，法院通常會審查雙方是否有糾紛，拍攝角度是否違反常理等，例如對準鄰居客廳。

反映無效 可提告要求調整

他建議，如有鄰居反映監視器侵害隱私，裝設者應調整以避免紛爭，反之，若發現鄰居監視器故意侵害自己隱私，且制止無效，可以透過民事訴訟請求法院命調整角度或必要時拆除，甚至主張損害賠償，以維護自身隱私等權益。

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