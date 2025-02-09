犯防學家：性慾倒錯 追有無性犯罪動機

張介宗5日落網後遭法官裁定羈押禁見，檢方認為他態度冷酷拒吐實，決定先「熬」他一陣子再破其心防。（資料照）

2025/02/09 05:30

收集女內褲 戀物癖徵兆

〔記者鄭景議／台北報導〕高雄市發生連續殺人分屍案，凶嫌張介宗被警方發現家中藏有大量女性內褲，並向員警表達「自己穿的！」國立中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆認為，張介宗可能有「戀物癖」等性慾倒錯現象，與連環殺人行為不一定有因果關係，但警方要注意是否在蒐集女性內褲過程與被害人接觸，甚至有其他傷害對象。

取得女性內褲手法 應查

鄭瑞隆表示，女性內褲是與性密切相關的衣物，男性蒐集大量女性內褲，可能是拿來從事自慰等行為，並且是戀物癖的徵兆，若嫌犯所說「自己穿的」是真，嫌犯很可能有「變裝癖」傾向，這些是屬於性慾倒錯的一部分，但不能端看外在資訊斷定，仍需要經過心理醫生臨床會談及心理治療才能下定論。

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鄭瑞隆說，這些行為不會直接危害被害人，也不能依此論定這些傾向是凶嫌殺人的原因，但該嫌對外自稱女性朋友多，和多名女子交往，警方可能要調查張嫌取得女性內褲的手法，是自己買來的？或是用竊盜等不法手段取得，取得的過程是否與被害人接觸？會不會有其他被害人等情。

鄭瑞隆指出，依照這些行為，警方在調查被害人動機時，也要考慮是否有性犯罪動機，例如求歡被拒等，這些都需要警方進一步釐清。

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