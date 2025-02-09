查扣碎屍魔稱自穿的女內褲 追誰遺留

高雄警方專案小組為尋找被害人的屍塊，連前鎮河面也逐一搜索，不放過任何一個角落。（記者李惠洲攝）

2025/02/09 05:30

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕高雄市連環殺人分屍案凶嫌張介宗，涉殺害三名婦人，且不排除另涉他案，全案在他尚未落網前，警方曾到他借住的前鎮區公寓住所查訪，當時張男假裝若無其事，主動打開房間衣櫃供警方查看，被警方目賭衣櫃內竟有多件女性內褲，其中不乏通常年輕人才穿的性感蕾絲款式，員警詢問女褲是誰的，張竟回答：「自己穿的！」

性感蕾絲 偏年輕款

後來警方過濾更完整的監視器畫面後，認定張男涉案重大，二度到張男住處持搜索票搜查及拘提，除查扣一件價值二萬多元的紅色女外套，事後初步證明應是死者之一林婦的外套外，也將其中一件年輕款式的紅色內褲查扣帶回，其他內褲則暫時封存原處，正釐清該些女內褲是否為三名被害婦人遺留，或是其他女子所有。

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楠梓林姓婦人失蹤後，警方曾根據監視器錄下的林婦最後身影，派員到張介宗的前鎮公寓住處查訪，張男同意警方逐一檢視房間、浴室等，甚至主動打開房間衣櫃供查看，由於當時只是查訪階段，無搜索票，查訪過程是在張的同意下進行。

當天員警未見林婦在屋內，但對衣櫃內堆放數量不少的女性內褲，感到好奇，目視初判至少十件，其間還有通常較著重「內在美」的年輕女性才穿的性感型蕾絲內褲。員警好奇詢問獨居的張：「女性內褲是誰的？」張男秒回：「自己穿的！」員警雖覺得有些詭異，不過當時未多作聯想。

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