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    碎屍魔死亡筆記本曝光 第4女逃過一劫

    高雄警方專案小組為尋找被害人的屍塊，搭乘救生艇水上及潛水搜尋。（記者李惠洲攝）

    高雄警方專案小組為尋找被害人的屍塊，搭乘救生艇水上及潛水搜尋。（記者李惠洲攝）

    2025/02/09 05:30

    記載4人 前3人都遇害

    〔記者黃佳琳、洪定宏、黃良傑、蔡清華／高雄報導〕高雄連環殺人魔張介宗已涉殺害三名婦人，昨又傳出警方搜索張男住處時，看到一張紙上除寫有黃、張、趙林（林婦）三人名字，還寫上另一婦人名字，而黃婦三人已遇害，出現名單上的第四人，是否也慘遭毒手，幸警方聯絡後確認平安，逃過凶手毒手。

    第4女身分列機密 警聯絡上

    據悉，警方搜出的這張「死亡筆記本」第四人身分為何，被偵查單位列為機密，怕消息走露會引發社會另一波恐慌，檢警後來設法確認該名女子平安無事。

    一名專案小組成員表示，目前只在張男住處採到三組女性DNA，比對符合已遇害的黃婦 、張婦和林婦三人，現場無第四人血跡或生物跡證反應。

    撈獲18屍塊 3頭顱還沒下落

    張男殺害三婦，至少將部分屍塊丟棄前鎮河，警方昨日第三天將搜尋打撈範圍擴及高雄港區，迄目前還沒有發現頭顱等可供辨識身分的器官，警方擔心凶嫌將可辨識的器官丟進垃圾車。

    高雄市刑警大隊技正林孝治表示，昨天撈獲包括耳朵、腸部內臟、肉塊、脂肪、疑似乾燥的人皮等，連同之前已撈獲的左腳掌、右手掌等屍塊，三天下來尋獲十八塊，但都浮腫、不規則，目視無法判定切割面。由於前鎮河淤泥厚，水域濁度高，影響搜尋進度，不排除有些器官已流至外海或沉落水底淤泥。

    詭！ 手機斷訊３天才遇害

    另一方面，死者之一張姓婦人的手機自一月十四日起就斷訊，不過她是在一月十七日下午前往張的住處後，進屋不到四小時遇害，手機至今尚未尋獲，為何死前三天就斷訊的原因也不明，成為張婦死亡案的待解謎團。

    諷刺！ 運屍單車掛平安符

    此外，張男的腳踏車成為載運屍塊的工具，因此也被查扣採鑑有無血跡反應，警方發現腳踏車上懸掛了一條平安符，顯得相當諷刺。

    專案小組分析張男殺人棄屍時，有時騎車、有時步行，因張已有年紀，且身形矮小，推斷騎腳踏車是載較沉甸的屍塊，步行外出丟棄之物應是被害人的衣物、隨身物等，比較容易攜帶。

    警方搜索張介宗住處時，有看到一張紙上寫上黃、張、趙林三人名字，紙上另記載一名婦人的名字。（記者李惠洲攝）

    警方搜索張介宗住處時，有看到一張紙上寫上黃、張、趙林三人名字，紙上另記載一名婦人的名字。（記者李惠洲攝）

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