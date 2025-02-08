鄰說他陰沉 悚！深夜聽見鋸物聲

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2025/02/08 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄連環殺人案凶嫌張介宗，在鄰居眼中相當沉默寡言，不過他在外人面前卻很會吹噓；鄰居說，最近深夜洗澡時，曾聽到張宅內有鋸東西聲響，偶而也會聽到敲打聲，回想起來令人毛骨悚然。

鄰居眼裡的張介宗，沉默寡言，不會主動打招呼，看起來屬於個性十分陰沉的人。一名鄰居說，原本與張同住的張男哥哥較為和善，去年張的胞兄過世後，後來都是張男獨居，平常總是「來無影、去無蹤」。

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雙面人 在外人面前愛吹噓

另有鄰居說，張男舉止怪異，好幾位鄰居看過他常常在陽台赤身露體，有一度很想向地方民意代表反映，想請民代去勸導他，不過久了之後，就見怪不怪。

與張認識的公園民眾說，張與林婦、張婦都認識，常一起在公園下棋對賭，有人在案發前曾聽林婦提到，對張的糾纏感到困擾。另張曾主動說，去年底和張婦有金錢糾紛，吹噓張婦偷他的勞力士名錶、現金及金項鍊等。

身高不到160 自誇有女人緣

常到左營萬年縣公園的民眾說，張身高不到一百六十公分，自稱退休後在台北有房，大家都叫他「台北仔」，愛炫富搭訕，吹噓跟中國籍四、五名女子交往，周旋在紅粉知己之間等，自豪男女關係複雜。

一名阿嬤說，最近有次深夜十點多洗澡時，聽到張宅傳來「雷、雷」的鋸東西聲響，當時還很生氣深夜被張弄出的聲響吵到；此外，某天上午七、八點也聽到張家傳出敲敲打打的聲音，還以為他在工作，但無法確定他在屋內的作為。

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