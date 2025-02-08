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    好心讓屋借小叔住 嫂反遭謀殺

    連環殺人魔張介宗落網後，對殺人動機始終未多談。 （記者黃良傑翻攝）

    連環殺人魔張介宗落網後，對殺人動機始終未多談。 （記者黃良傑翻攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導〕七十三歲張介宗涉嫌連續殺害七十五歲的嫂嫂和張婦、以及七十一歲林姓婦人，還將三人分屍，其中遇害的黃姓嫂嫂，在丈夫去年過世之後，好心將房子讓給張男居住，沒想到好心換來的竟是遭到對方冷血殺害。警方說，張男狠殺嫂嫂是因財起貪念、或另有因素，因他堅不認罪，有待進一步調查了解。

    張介宗曾被軍法判無期

    檢警追查，張男年輕服役時，就連番犯下搶奪、竊盜、毀損等多罪，被依當時的「懲治盜匪條例」軍法判處無期徒刑，一九八六年判刑確定，服刑十一年後，獲核准假釋出獄。張出獄後和哥哥、嫂嫂同住在哥哥名下的前鎮公寓，哥哥去年五月因病過世，公寓由哥哥的兒子繼承，但嫂嫂並未把張男趕走，好心地將房子讓給張男獨自居住，自己搬到楠梓區跟兒子一起住，偶而才會回前鎮老家看看。

    還用嫂的一卡通誤導案情

    後來警方查出張男殺人，二月五日晚上前往拘提時，發現張男住家有許多女性內衣褲，頗不尋常；警方還查出，左營張婦的手機上月十四日即關機，十七日失蹤後，她的一卡通被張嫌拿來搭交通工具，疑誤導案情，存摺內存款則絲毫未動，警方正釐清殺人動機。

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