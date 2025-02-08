每次殺人都幫協尋故布疑陣／還曾會同警入嫂屋找人

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2025/02/08 05:30

〔記者洪臣宏、蔡清華／高雄報導〕高雄發生驚悚連環殺人分屍案，凶手張介宗冷血殺人後，始終保持冷靜，至少兩度製造「我不是凶手」的假事證，包括嫂嫂失蹤後，他主動上警所自稱有嫂嫂住處的鑰匙，但打不開門，怕嫂嫂在屋內出事，帶同員警前往查看；林婦失蹤後，張男也故佈疑陣，前往他和林婦等人常去的公園，故意探詢：「林婦有沒有來？」但這些狡猾的脫罪布置，最後仍栽在現場採證的科學證據上。

去年十二月間，在新北市汐止區工作的張男姪兒，因多日聯絡不上黃姓母親，向新北市汐止警方報案，案子轉給高雄市楠梓警分局協尋，警方曾派員至黃婦的住處查看，發現沒人在家，黃女行蹤成謎。

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張介宗得知姪兒已報案、警方正在找他的嫂嫂，自己主動前往楠梓派出所，自稱他有嫂嫂住處的鑰匙，但打不開門，怕嫂嫂在屋內出事，要求警方派員隨同他去嫂嫂家進屋查看，員警找來鎖匠開門二度進屋；張的用意，顯然一方面希望嫂嫂的失蹤不要與他聯想在一起，還想製造他雖有鑰匙，但其實無法開門進屋的假象。

此外，林婦的家人找不到她，報案協尋後，因張男經常在左營萬年縣公園出沒，有民眾說，張與遇害的林婦、張婦都是舊識，張後來故意來公園探詢：「林婦有沒有來？」眾人都說沒看到，張才離去。事發後，當地民眾回想張男探問的當時，其實林婦已被張殺害分屍，才驚覺是冷血的張嫌故佈疑陣。

後來警方認定張男涉嫌殺害林婦疑嫌重大，二月五日登門拘提時，發現張介宗住家內有許多女性內衣褲，也進而查知，張殺人後還到公園假裝詢問死者下落，試圖撇清罪責。

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