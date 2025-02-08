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    都在主臥分屍 3面牆10處血跡噴濺痕

    警方證實在張男住處採驗到三組不同女性DNA。（記者李惠洲攝）

    警方證實在張男住處採驗到三組不同女性DNA。（記者李惠洲攝）

    2025/02/08 05:30

    1破3案另個關鍵 迅速調取相關路口監視器影像 防止影像被覆蓋

    〔記者黃良傑／高雄報導〕連續殺人魔張介宗涉殺害三名七十多歲婦人，且跡象顯示，三人恐都被分屍及棄屍，三起殺人事件能在短時間內查明，關鍵就是警方到張男借住的高雄市前鎮區公寓住所採證時，單單在張的主臥室牆面上，就有近十處出現血跡噴濺痕，並在噴濺的血跡反應處，成功萃出三名遇害婦人的DNA，加上檢警迅速調取過濾所有相關路口的監視器影像留存，避免影像過期覆蓋，進而一破三案。

    張男二月五日被逮後，因首起查出遇害的林婦，進入張宅後就未再離開，因而張的住所被認定為命案第一現場，該公寓為三房一廳、一衞浴的格局；警方前往採證時，在疑為分屍處的主臥室三面牆上，採獲近十處出現血跡噴濺的反應，張男雖然已儘可能將這些血跡抹擦乾淨，但仍被警方鑑識人員採驗出三組女性DNA，使得案情急轉直下。

    床板、牆角和地面及浴室

    都採到微量血跡

    基於科學辦案及生物證據，是突破殺人魔至關重要的利器，採證當下，鑑識人員不放過房屋任何腳落，又分別在床板、牆角和地面採集到微量血跡，交叉比對牆壁上的血跡噴濺痕，確認有三名女性的血液。

    警方研判冷血殺人魔殺人後，必會清洗血跡，果然也因此在浴室採到微量血跡反應，一併送刑事警察局化驗；此外，還在張男住處查獲林婦的手提袋及紅色外套。

    因張男住處原本是去年已逝的胞兄所有，警方發覺張的嫂嫂黃婦也被通報為失蹤人口，直覺全案不單純，故再火速往前調閱路口監視器，確認相關影像未被覆蓋，使得關鍵案情得以部分還原，不過全案還有一些細節有待鞏固。

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