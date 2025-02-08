連環殺人魔 犯防學者:恐還有受害人

連環殺人魔張介宗落網後，對殺人動機始終未多談。 （記者黃良傑翻攝）

2025/02/08 05:30

人格違常有系列殺手特徵 籲溯源追查以前的人際脈絡有沒有人莫名失聯

〔記者劉慶侯／台北報導〕高雄市發生連續殺人分屍案，國立中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆針對凶嫌張介宗的連續性極惡犯罪行為與前科，研判張有「人格違常（personality disorder）」的病態問題，且極可能還曾犯下其他命案。鄭因此將他定義為「系列殺手（連續殺人犯）」，認為檢警應溯源調查是否有其他受害者。

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鄭瑞隆表示，張男曾犯下搶奪、竊盜等重大犯行，被判無期徒刑，最後獲特赦，十多年前出獄，但顯然他在獄中所受的矯正教育，並沒有讓他維持下去；張出獄後，可能面臨著生活上長期受挫、抑或是金錢上、感情上，甚至是性方面無法滿足，導致他的更生過程失敗，沒辦法保持善良行為。

鄭瑞隆說，張男可能自認無法融入或體會新的社會生活方式，開始「回復」或出現有反社會人格違常，甚至出現病態人格，才會走入極惡之途，選擇一而再的殺人，又殘忍分屍和棄屍。

學術上，這類人格異於常人者，通稱為人格違常（personality disorder），他們性格冷僻、易暴怒、喜寡居；這類人若興起犯罪念頭，且是連續性行為，則稱之為「病態人格」。

常選擇熟人下手

鄭瑞隆認為，這類病態人格者，會選擇熟悉的人下手，因為認識的人能讓他有更多機會，且能在他控制之下完成犯罪過程；若會選擇不認識的人，則應是其宣洩點已累積至頂點，才以暴力強壓、隨機擄人、隨機性侵等方式達成。

鄭瑞隆表示，警方後續採證發現恐有第二、第三人受害，代表著張男已有「系列殺手」的特癥，就是會連續性的犯案，且作案過程會不斷地修正、精進，如同美國電影中的連續殺人犯一般，歐美國家對這類殺人行為稱之為「系列殺人」。

昔日犯罪動機

或有助釐清案情

鄭瑞隆認為，張男符合系列殺人的特癥，建議檢警除刑事鑑定確認血跡來源，也應溯源追查他以前的人際脈絡關係，有無其他人莫名失聯，推敲是否有犯罪行為雷同。此外，檢警若要追查張男的犯案動機、或後期病態人格的肇因，可參酌他昔日犯罪的動機，是什麼會讓他產生作案快感等因素，或許未來有助於對案情釐清。

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