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    連環殺人 高雄分屍案3婦恐遇害 張嫌住處血跡 發現3組女性DNA

    高雄市驚傳連續殺人案，警方查出73歲冷血殺人魔張介宗涉殺3名婦人。（記者黃良傑攝）

    高雄市驚傳連續殺人案，警方查出73歲冷血殺人魔張介宗涉殺3名婦人。（記者黃良傑攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者黃良傑、黃佳琳、洪臣宏、蔡清華／高雄報導〕高雄市驚傳連續殺人案，警方查出七十三歲冷血殺人魔張介宗涉殺三名婦人，在其住處採得三組女性DNA，分別是自己的七十五歲嫂嫂黃婦、住左營的七十五歲張婦及住楠梓的七十一歲林婦，三女疑均被張分屍後，扔進前鎮河，迄昨已從河中撈獲最後遇害的林婦左腳踝等數個屍塊，持續尋找其他死者遺體。

    偵辦林婦失蹤 查到冷血殺人魔

    張男落網後始終否認殺人，僅稱以前在工地打工，現已退休，訊後被收押。警方透露，張男經濟不寬裕，卻很愛「膨風」，命案是否與財有關、或另有動機有待了解，不過死者之一張婦存摺內數十萬元未短少，住家無翻動跡象，倒是張男殺害張婦後，多次拿著她的一卡通搭車船。

    高雄市警方起初偵辦林婦失蹤案，過濾監視器發現林婦騎機車載張到張男的前鎮公寓住處後，未再離開，隔天張男十二次密集騎單車外出，疑載裝屍塊的塑膠袋至前鎮河第五船渠棄屍。

    黃婦、張婦、林婦 疑分屍扔河

    警方逮捕張男後，在其住處採證發現多個血跡噴濺痕，比對竟有三組女性DNA，進而發現張的嫂嫂黃婦去年底失蹤，以及張婦一月十七日前往張男前鎮住處後亦失蹤；三組DNA確認分別是三名婦人所有，研判三人都被誘至張男住處內，遭到殺害分屍及運離丟棄。

    高雄市警察局長林炎田沉痛表示，三名婦人恐都遇害，將建請檢察官求處最嚴厲之刑，為死者及家屬伸張正義。

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