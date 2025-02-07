（竹市）輪胎行縱火奪8命 陳彥翔逃死定讞

2025/02/07 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新竹市東大路正義輪胎行前年六月發生八死縱火命案，男子陳彥翔因洗碗的事與家人起口角，憤而潑汽油燒自家店面與二樓住處，導致陳母、妻子、三名子女等八位至親慘死，新竹地檢署起訴求處死刑，新竹地院一審認為陳罪無可逭，判處死刑；高等法院二審去年十二月撤銷死刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院昨駁回高檢署上訴，判無期徒刑定讞，陳確定逃死。

本件也是去年九月廿日憲法法庭判決「死刑合憲」但嚴格限縮死刑適用條件，須採最嚴格的法律程序，諸如須為犯最嚴重罪行、合議庭須一致決、精神疾症不得判死等後，第一件事實審判死後的上訴審判決，備受矚目，結果二審撤銷死刑、改判無期，並獲最高法院維持定讞。

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陳男因積欠債務而經濟狀況不佳，與同住的父母常因家務問題發生口角衝突，二○二三年六月十五日晚上九時四十分許，又因洗碗等家務事與父母激烈爭執，他一怒開車到加油站買廿公升無鉛汽油裝於保特瓶，返回輪胎行將汽油潑灑於一樓，點燃衛生紙引火，火勢一發不可收拾，陳母、妻子和三名子女、妹妹、大嫂和姪女等八人葬身火窟，陳父因距門口較近，目睹逆子縱火後旋即逃出，始倖免於難。

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