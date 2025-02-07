高雄7旬婦失蹤 疑遭友分屍丟前鎮運河

2025/02/07 05:30

〔記者許麗娟、陳文嬋、洪臣宏／高雄報導〕高雄楠梓區林姓婦人（七十一歲）二月二日離家失蹤，警方五日晚上前往林婦友人張翁（七十三歲）前鎮區住家搜索發現血跡反應，懷疑林婦恐遭殺害，調閱監視器發現張翁三日早上前後十二次從住家帶著可疑塑膠袋外出，昨早在前鎮運河打撈到左腳掌等多塊疑似人體組織，且在張翁屋內發現可疑血跡，已朝殺人分屍案偵辦。

據了解，涉有重嫌的張翁無業，當兵時曾犯下強暴案，遭軍法判無期徒刑已假釋出獄，另有竊盜前科，現獨居在前鎮；林婦現與兒媳及孫女同住在楠梓；據張嫌供稱，與林婦是十多年的朋友，但林婦家人回應不認識張嫌。

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警方指出，林婦兒子二日發現母親徹夜未歸且失聯，於三日報警，警方調閱監視器發現林婦二日先在左營區與張嫌碰面，傍晚騎車載著張嫌到前鎮區住家後便無外出，三日上午六至十點張嫌曾外出多達十二次，且攜帶裝著可疑物品的塑膠袋，懷疑林婦恐遭不測，隨即報請檢察官指揮。

五日晚上警方持拘票到張嫌住處將他緝捕，鑑識人員發現屋內有血跡噴濺痕等跡證，還找到林婦外套，警方昨天撈出疑似人體屍塊，將鑑識是否為林婦；張嫌失口否認殺人，對警方訊問多所保留，昨晚被依殺人罪嫌移送高雄地檢署並聲押。

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