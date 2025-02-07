自由日日shoot》居民惡夢 空污油污 累罰23次沒斷根

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2025/02/07 05:30

［記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠的北廠區棉六廠昨天凌晨發生災爆意外，造成兩死十九人輕重傷。當地民眾說：「這不是道生油第一次外洩釀災！」之前也有多次造成空氣或鳳山溪水的污染。

新竹縣消防局的資料顯示，從二○一八年起到昨天的火災氣爆事件，遠化新埔總廠有通報的火警就有六次，以昨天的大氣爆最為嚴重，是開廠五十四年來首度爆燒出人命，讓附近居民嚇得直呼「想搬家了」。

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另縣府環境局資料顯示，遠化新埔總廠自二○一○年起，因固定污染源、移動污染源以及營建工程分別造成空污或水污，一共被罰廿三件，總罰鍰超過三七○萬元。

廿三件當中，與道生油洩漏有關的，包括二○一○年冷卻水池混入道生油、二○一四年七月輸送管線閥破裂、二○一九年鍋爐異常、二○二○年水媒漿鍋爐區所屬幫浦軸封故障，以及去年因廢水排放超過管制標準，被依水污染防治法裁罰廿萬四千元。

此外，近年傳出的火警原因各異，比如二○一九年一月承包商未按SOP施工，焊接時造成管線燃燒引發大火；二○二○年八月作業機台區因機械操作不當起火；一個月後廠內水煤爐幫浦故障，熱媒油外洩又引發火災；去年十一月工廠因排氣風車故障發生火警，三層樓的鐵皮倉庫起火等。

當地居民說，遠化新埔廠多年來火警不斷，沒想到昨天發生更嚴重的重大死傷氣爆事件，加上近年還有空氣污染和水污染等問題，讓人一想到就很想搬家。

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