自由日日shoot》偵測到油管洩漏 查為何沒遮斷

新竹縣政府消防局昨天凌晨兵分4路，跟時間賽跑搜救傷患。（竹縣府消防局提供）

2025/02/07 05:30

棉六廠勒令停工、開罰

［記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠棉六廠災爆，釀成兩死十九傷事故，勞動部職安署副署長萬榮富昨天上午帶隊到場了解，表示全案很可能是熱媒油大量洩漏所致，洩漏時廠方也有自行偵測到並有火警警報，為了應變才把所有人集合過去，以致發生大量死傷；他說，已下令遠化棉六廠必須停工，直到審查合格為止，也會對此一事故開罰。

他表示，不排除是管線老舊、甚至有破裂，而洩漏後第一時間又沒有馬上遮斷，才會一發不可收拾，不過實際事發原因，尚待各單位共同調查釐清。

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道生油燒起來就很麻煩

萬榮富說，所有石化廠都是用道生油做熱媒油，雖然道生油不太容易起火，但還是會燒，且一燒起來就很麻煩。這種熱媒油本身就帶有溫度，燒起來後溫度可高達攝氏快三百度，所以到底是什麼火源造成它燃燒起來，有賴消防局的鑑識調查。

依規定 業者應自行檢查

他說，法令並無強制這類管線使用多久後要做更新，但有訂定業者要自主檢點、測試等的管理要求；職安署進場除了要調查確認事發時，管線是否有破裂滲漏，對於廠內的作業環境、防護機制也會一併了解。

遠化新埔總廠經理陳金新說，事發原因初步了解是生產聚脂纖維過程中所需的熱源，也就是道生油從熱媒管中外洩。道生油外洩後有部分會有汽化現象，濃度過高到一定程度，就會有氣爆的問題。

他說，每年都會定期檢查熱媒管線線路，去年也有，至於何以會滲漏造成道生油外洩？將交由公部門調查釐清。目前也不排除自主把棉六廠所在的北側廠區暫時停工，以徹底檢查作業環境、管線以及防護機制等，後續則會連同南側廠區一併進行大安檢，防範類似意外再度發生。

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