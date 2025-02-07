自由日日shoot》「人為疏失、現場應變都有問題」防爆３關鍵：追蹤油品、巡檢接口、應變措施

新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

2025/02/07 05:30

〔記者周敏鴻、顏宏駿／綜合報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠的棉六廠，昨天發生重大死傷氣爆事件，勞動部職安署副署長萬榮富不排除是管路的道生油洩漏釀禍。研究領域為化工熱力學的龍華科技大學半導體工程系副教授許秀菱對此表示，業者須固定追蹤油品品質是否變質、各接口處定期巡檢是否有洩漏疑慮、是否有防爆機制與緊急應變措施，才能避免事故重演。

許秀菱說，道生油是一種熱媒，主要成分是聯苯與聯苯醚的混合物，在化纖業中，主要用於維持管路的高溫狀態，以執行熔漿高壓射出成形作業；道生油具高度可燃性，運輸時最高溫度可達攝氏三百廿度，屬危險可燃物品。

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至於遠東新世紀紡織廠這件氣爆事故，許秀菱認為：「人為疏失、現場緊急應變，恐怕都出了問題！」過去也曾發生數次類似事故，凸顯出工安管理會遇上的各種狀況，包括人力不足、設備老舊等。

許秀菱說，從安全衛生管理角度思考，業者應注意三大關鍵，包括必須固定追蹤油品品質是否變質、各接口處定期巡檢是否有洩漏疑慮、是否有防爆機制與緊急應變措施等，加上發生事故後必須釐清相關缺失，才能確實避免類似事故再度發生。

大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，熱煤油鍋爐工作溫度的極限約攝氏三百到三二○度，因此熱媒油的選擇很重要，最好選擇較高的閃火點和較好抗氧化性的熱媒油。此外，防爆排氣閥設置也很重要，設施的管線路徑通常會有管路間的接頭及設備與閥組件的接頭止洩裝置，鍋爐設備也會有過熱保護裝置，在溫度異常和壓力異常要提醒預警，但都必須透過定期維護保養及自動化偵測預警，才能確保能正常發揮保護機制。

周中祺說，廠房要保持正常通風換氣環境，一旦發生漏氣，至少能通風，不會在短時間內蓄積高濃度可燃性氣體，讓員工應變不及，其次要定期對員工教育訓練，落實安全管理守則。

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