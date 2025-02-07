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    首頁　>　社會

    自由日日shoot》「開門就遭炸死」家屬：廠方不能撇責

    遠化新埔總廠北廠區的棉6廠昨晨氣爆災變釀2死、2命危、17輕重傷，廠房鐵捲門被炸飛，地面散落大量玻璃碎片、金屬片等，威力驚人。（竹縣府消防局提供）

    遠化新埔總廠北廠區的棉6廠昨晨氣爆災變釀2死、2命危、17輕重傷，廠房鐵捲門被炸飛，地面散落大量玻璃碎片、金屬片等，威力驚人。（竹縣府消防局提供）

    2025/02/07 05:30

    〔記者蔡彰盛、洪美秀／新竹報導〕新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六廠，昨天凌晨發生重大死傷氣爆事件，新竹地檢署主任檢察官邱志平、外勤檢察官周文如下午相驗罹難者遺體後，前往現場勘查，檢方表示，本案若有違法事證，絕對依法嚴辦，追究相關人的刑事責任。

    檢：違法一定嚴辦

    廠方表示，死者蔡柏瑋在遠化已經服務近九年，最近剛升工程師，表現非常優秀。蔡父、妻子昨前往殯儀館時，低調不願受訪，蔡男的姑姑則質疑：「哪有一開門就氣爆，將人炸死，廠方不能撇清工安責任。」蔡的大伯則說，姪子從小就跟他們一起生活，很乖很懂事，功課很好，在台北科大讀完化工碩士，一出社會就進入遠化工作，沒想到昨天一早接獲噩耗，很難接受他就這樣走了；大伯說，姪媳在新竹科學園區工作，夫妻育有兩女，都還在念幼兒園，「母女三人以後該如何是好？」

    工程師留下兩稚女

    四十三歲死者張駿瑀的家屬，因傷心過度不願受訪，由犯罪被害人保護協會志工陪同及協助喪葬等事宜。

    新竹地檢署檢察長陳松吉，昨派主任檢察官邱志平、蔡宜臻及檢察官周文如，與新竹縣政府警察局新埔分局、犯罪被害人保護協會新竹分會保持緊密聯繫，指示「即報即驗」，妥善迅速處理相驗程序；地檢署也啟動犯罪被害人保護機制，為被害者及家屬提供醫療、法律協助與心理輔導，全力陪伴受害者及其家屬渡過難關。

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