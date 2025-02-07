自由日日shoot》油管漏油汽化+機具火花 遠化新埔廠驚天炸 2死19傷

遠化新埔總廠北廠區的棉6廠昨晨氣爆災變釀2死、2命危、17輕重傷。（記者黃美珠攝）

2025/02/07 05:30

［記者黃美珠、方韋傑／綜合報導〕遠東新世紀公司新埔化纖總廠的北廠區棉六廠，昨天凌晨二時五十三分，疑因熱媒油管內的道生油洩漏汽化後，引發氣爆火警；大爆炸前，當時上夜班的廿一名員工接獲異常警示訊息，趕往查看之際瞬間遭遇爆炸，造成二死、二危、十二人輕重傷，另有五人過度換氣被送醫治療。

警報響起衝現場救災

帶隊２人被炸飛慘死

事發時當場失去生命跡象的工程師蔡柏瑋，發覺棉六廠發出異常通報後，帶人趕去查看，當天夜班主管張駿瑀也馬上趕過去，結果蔡和張二人的所在位置，首當其衝地被氣爆強大威力炸飛，蔡甚至被炸得臟器外露，當場慘死，張送醫後傷重不治。

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遠化事後公開道歉、發布重大訊息，表示此次事故研判為聚酯棉廠房保溫管路洩漏，造成道生油體遇到空氣後汽化，濃度累積到一定程度而引發氣爆所致，確實發生原因有待官方調查釐清，他們會全力撫恤死者家屬及妥適協助傷者後續醫療。遠東新世紀營運團隊說，廠房與設備損失對於生產營運、財務業務無重大影響，目前聚合每日產量一六○公噸，公司財產有投保全險。

救災人員表示，現場類似瓦斯氣爆，當時廠內有值班的員工在二樓工作，洩漏的道生油汽化後蓄積在空氣中，濃度過高而氣爆，十分類似瓦斯外洩後的狀況。

類瓦斯外洩氣爆

有人遠距離被震到骨折

救災人員高度懷疑，會導致氣爆還可能包括廠區內持續運轉中的機具產生火花，以致瞬間讓整個棉六廠發生閃燃，當下的威力就連廠房鐵捲門都被炸飛，門窗玻璃、鐵皮金屬或是機具等構造物也被震成碎片，散落在廠房內外的地面。

此外，廠房的鐵皮屋頂鋼架也不敵，都被炸得散落一地，還有員工被掉下的鋼架壓住，連離爆炸現場有些距離的員工，也被衝擊波震到骨折，室內天花板管線被震垮，鐵架扭曲變形、機械設備全都被震倒，出入口更被炸飛的殘骸堆滿。

新竹縣消防局獲報，出動卅五車、七十三人趕往灌救，佈設六條水線搶救到中午十二點過後，歷經約十個小時火勢才完全熄滅，燃燒面積約一千平方公尺，損失初估約一千五百萬元；氣爆除造成二人死亡，還有七人傷勢嚴重。

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