宜縣衛生局人員詐禮券1769萬 判6年定讞

宜蘭縣政府。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣政府衛生局臨時人員游志僥，因沉迷線上博弈網站賭博，又投資比特幣失利，竟利用職務之便，不實填寫採購禮券請購單，上網打折變賣償債，共詐得一七六九萬元。最高法院維持歷審判決，依利用職務上機會詐取財物罪，判處游男六年有期徒刑、褫奪公權三年，沒收或追徵犯罪所得一七六九萬餘元，全案定讞。

判決指出，游志僥於二○一五年六月起於宜縣衛生局擔任臨時人員，負責結核病防治業務，衛生局透過發放超商禮券，鼓勵民眾接受防治，他因需錢孔急，發現衛生局共契平台購買超商禮券有折扣優惠，且交貨日與付款日有時間差，有利可圖而心生歹念。

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二○二二年二月至九月間，游志僥分別以時程緊急、簽呈後補為由，送出卅二次不實請購單，取得採購帳號、密碼及憑證，再自行登入共契平台，向統一、全家等超商下訂買禮券，再於臉書以定價的八六折至九二折兜售變現，並以個人銀行帳戶轉帳給三家超商，賺取價差，以為神不知鬼不覺，直到後來財務吃緊、無力匯款才露餡。

全家超商同年九月底發函通知衛生局付款，游男恐東窗事發，搶先於十月初向廉政署自首，衛生局同年底召開考績會開除他，宜蘭地檢隔年八月起訴。

游男否認利用職務詐財，辯稱只是「借用」，無意詐欺，歷審法官皆不採信，但認定符合自首，予以減刑，依利用職務上機會詐取財物罪判刑六年，褫奪公權三年，犯罪所得共一七六九萬元，其中尚有一一○九萬元尚未扣案或返還，宣告皆沒收或追徵其價額。

宜縣衛生局案發後懲處相關主管，同時改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查，杜絕弊端。

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