三角情殺！ 目睹前情人刺死男友 女子竟助棄屍

彰化縣大村鄉一處民宅三日凌晨發生兇殺案，昨日下午檢方會同警方鑑識科到命案現場進行勘驗。（記者陳冠備攝）

2025/02/06 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣賴姓男子在本月三日凌晨，跟朱姓女子（原越南藉現歸化台灣）談判復合，在女方住處疑似遭現任男友李男阻擋，賴男竟持刀刺殺李男致死，事後朱女還協助賴男棄屍，直到三名年幼子女因肚子餓哭聲驚動鄰居，才揭發這起兇殺案。彰化地檢署昨日偵訊賴男與朱女，訊後將二人依殺人、遺棄屍體等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

據了解，賴男（四十一歲）與朱女（卅八歲）育有一子，後因故分手，賴男仍想尋求復合，本月三日找朱女談判，而朱女的現任男友李姓男子（五十二歲）見狀，出面阻止兩人見面，賴男卻趁機拿刀刺殺李男左胸，朱女發現驚慌失措，卻未能報警送醫，幾乎眼睜睜看李男流血過多死亡。三日晚間，賴男將李男屍體裝進大型黑色垃圾袋準備棄屍，被鄰居發現有異，趕緊通知其房東並報警。

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鄰居見機車運黑色大塑膠袋 報警揭發

鄰居表示，本月三日中午，朱女的三個小孩跑來說「肚子很餓」，還說「媽媽不在，叔叔也不在」，她先拿餅乾給小孩裹腹，而當時在朱女家門口，隱約看到一男子躺在地板上，晚上她又再拿餅乾給小孩時，卻遭朱女推出家門，沒多久就看見賴男扛著一個黑色大塑膠袋，放在機車前踏板上離去，其行徑詭異，令她覺得「毛毛的」，於是趕緊通報房東並報警，才揭開這起殺人案。

警方表示，四日早上接獲大村、花壇交界的班鳩路旁排水溝有一具男屍，同時掌握賴、朱兩人涉案訊息，立即到其住處，發現屋內有血跡，當場將兩人逮捕。檢方指出，目前全案朝殺人、遺棄屍體、湮滅證據、違反家暴令等方向偵辦。

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