施暴過程 上傳供觀賞／健身房兩教練虐小姊弟 檢求重刑

新竹地檢署。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市某健身房葉姓負責人兼教練及另名葉姓教練，受託照顧同事一對不到六歲的小姊弟，卻在短短兩個月反覆虐待、折磨，造成兩名幼童遍體鱗傷，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽，檢方痛批兩嫌「以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍，令人髮指」，連同也曾參與的鍾姓教練，依傷害、強制、剝奪行動自由等罪提起公訴，建請法官對惡性重大的兩名葉姓教練從重量刑，以儆效尤！

新竹地檢署昨起訴移審，新竹地院法官諭知兩名葉姓教練分別以一百萬元及三百萬元交保；沒想到其中被以三百萬元交保的葉男，當庭向法官討價還價，甚至端出手抄心經試圖博取法官同情，盼降為二百萬元，但其惡行令法官氣到痛斥：「在搞什麼？」最終仍堅持交保金三百萬元。

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新竹檢警偵辦發現，兩名葉姓教練去年八月受同事委託協助照顧小姊弟，多次假借管教命令小姊弟罰站、暴力毆打或要求小姊弟以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在階梯或地板上的平板支撐方式，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍下過程傳給人看。

去年十月初葉姓教練在居所附近道路，將弟弟單獨放置在路邊，駕車載姊姊駛離，迫使弟弟追趕車輛，過程中弟弟抓握門把而慘遭車輛拖行，因而遭受右陰囊挫傷併瘀青、雙膝及雙足多處挫擦傷、傷口感染。

去年九月某夜兩名葉男和鍾姓等三名教練開車將小姊弟載往新竹縣新埔鎮山區，用童軍繩將姊姊綑綁於樹上並毆打，限制行動自由，導致其脖子紅腫；葉姓教練另以徒手毆打弟弟腹部，造成左胸瘀傷。

兩名葉姓教練屢經親友勸阻仍未悔改，反變本加厲，毫無悔意，為掩飾罪行，不僅欺瞞被害人父母，謊稱孩子傷勢係因跌倒或被狗咬傷，甚至刻意刪除手機內相關證據。

檢方指出，其中一名葉姓教練雖然表面上坦承犯行，卻對細節避重就輕，甚至推卸責任於另名葉姓教練，無任何悔改之意，難認有自省之心。由於全案涉及對幼童持續施暴與精神虐待，手法殘忍，建請法院對於被告兩名葉姓教練從重量刑。

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