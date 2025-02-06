扮「金秀賢」誘逾30少女失身 園藝工判20年

苗栗地方法院。（資料照）

2025/02/06 05:30

苗栗地院依強制性交等39罪量刑

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣四十四歲園藝工蔡瀚濤，自二○一五年以來，於網路交友軟體利用假照片，再透過甜言蜜語，誘騙剛滿十八歲及未滿十八歲的少女自拍私密照供其觀賞，或進一步邀約開房間施以性侵、拍攝性愛影像等；蔡男去年冒用韓國男星金秀賢照片誘騙一名剛滿十八歲女子上床時，被發現是「照騙」而被逮，逾卅人被害。苗栗地方法院依強制性交等卅九罪判蔡男應執行有期徒刑廿年。

苗栗警方去年四月受理一名剛滿十八歲的女子報案，稱她差點遭性侵，經警調查，女子於網路交友軟體結識冒用韓星金秀賢照片為帳號頭像的蔡男，相約到旅館開房間，蔡男要求女方先關燈用棉被蓋住全身等候，但蔡男鑽進棉被欲侵犯女子，女方抗拒，掀開棉被發現蔡男竟是中年大叔，厲聲斥罵，蔡男倉皇逃逸。

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警方報請苗栗檢方指揮偵辦，去年五月緝捕蔡男到案，查出他是苗栗縣某觀光工廠園藝工，並在他被查扣的兩支手機中，發現多達一百多名少女裸露、猥褻及性愛影像、照片等檔案。

最小受害者 未滿12歲

檢警調查，蔡男自二○一五年起，透過各種網路交友軟體，以甜言蜜語哄騙被害人於視訊聊天時裸露加以偷拍，要求自拍裸露私密照傳送供其觀賞；或進一步邀約旅館開房間，且為了避免真實面貌曝光，往往要求女方戴上眼罩或以浴巾遮臉，並藉與女方發生性行為時，加以偷拍攝影；若對方不從，也會霸王硬上弓，再以所拍攝的私密照片或影片恫嚇不得張揚，逾卅人被害。

法官審理，蔡男明知被害人中除三人為剛滿十八歲外，其餘均為十二歲以上到未滿十八歲的少女，其中甚有一人未滿十二歲，身心均未臻成熟，蔡男於長達數年期間內，以交友軟體使用假照片來犯案，依強制性交、強制性交未遂、與未成年性交、違犯兒童及少年性交易防制條例等卅九罪，判蔡男應執行有期徒刑廿年。

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