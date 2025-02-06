先後曖昧交往／找乾爹送禮給前乾爹 知名女律師被控洩個資

女律師的邱姓乾爹，派人「送禮」到黃姓前乾爹家。（民眾提供）

2025/02/06 05:30

幫女律師出氣 乾爹送上禮 想找前乾爹「聊聊」

〔記者王捷／台南報導〕常上節目的南部知名女律師，兩年前與黃姓前乾爹交往，黃男稱拿出三百多萬元幫她成立事務所、裝潢及贈送精品，卻發現她與其他律師交往而分手。據了解，今年女律師又與邱姓乾爹來往，邱派人「送禮」到黃家稱「想聊聊」，黃男認為住處地址遭外洩，控告女律師違反個人資料保護法，台南地檢署與南市警四分局已展開偵辦。女律師對此回應，尊重司法。

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黃男向檢警控訴，女律師不是第一次洩密，他與女方交往期間，就常替她去找對造方的麻煩，疑似便於其達到和解或勝訴目的。其中一件民事官司，對造人住在中國上海，黃男接到女方請託，專程找上海的討債集團把對方找出來，並要對方按照指定方式行事，不得繼續提告。

指女律師多次洩密 前乾爹自爆曾幫擺平三起對造人

另一件家事官司，對造人是飛行教官，黃男稱，他也在女律師請託下，向飛行教官服務的部門檢舉該教官，以求達到讓對方停飛的目的，甚至檢舉該教官有身心方面的問題。

還有一件民事債務糾紛，因對造方在中國未償還債務，黃男拿到對方個資後，前往中國找人，協助女律師居中處理事情；黃男說，雖然不確定官司結果，但相關人的個資已外洩。

黃男稱，與女律師交往時，女律師常把結婚掛嘴邊，要求贈送禮物，沒想到被他發現，女律師又與其他律師曖昧，雙方不時有鹹濕對話，他將對話截圖留存，並提出分手，要求交還先前贊助的三百多萬元。

黃男指控，年節前收到一盒蛋黃酥禮盒，附上一封寫著他姓名、住址的信件，內容大致表示，自稱乾爹的邱男認為他（黃男）對女律師不太好，想找他聊聊。黃男強調，經他確認個人住址是女律師洩露給邱男，要邱來找他，因此提出違反個資法的告訴。

警四分局表示，該案由地檢署發交查辦，將請當事人依通知書時間到案說明。女律師受訪回應，案件已進入司法訴訟程序，尊重司法，相信司法單位釐清事實後，會還她公道。

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