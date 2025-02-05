「低胸薄紗喊開工」惹議 女警火速下架影片

網紅女警「小貝」性感低胸薄紗影片，火速下架仍引發兩極反應。 （取自「小貝」臉書）

2025/02/05 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市有「飛天小女警」稱號的女警「小貝」蔡玉貝，大年初五開工日在自己的lG，上傳薄紗、低胸露乳溝辣照，雖然胸前用浮水文字遮擋，疑似床上性感自拍照，博業得眾多男性網友眼球，引發熱議，雖然相關影像不久下架仍被擷圖，「靠北警察」粉專有人發文批評「警察是你的正職？還是兼職？」。

任職高雄市刑警大隊的女警「小貝」自拍影片貼在自己IG，她在約十五秒的影片中，身著低胸露乳溝的一件式薄紗，坐在床上，不時露出眨眼露出可愛表情，在胸部上方打上「初五開工嗎？！（誤）」、「偷放小福利」等文字，吸引粉絲目光，不過，影片不久即下架。

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已下架的性感影片引發正反兩極熱烈討論，有人認為lG屬於個人展現自我的空間，外界不應物化女性，男生可以秀肌肉、胸肌，女性為何不能展現柔美，只要在法律的規範內；但也有網友認為「網紅」已是半公眾人物，況且還有警察身分，應注意自身形象，不應只求搏流量，況且在工作量沉重的刑事單位，應該在科技偵防上多加精進。

粉專「靠北警察」也有人發文「你們要利用身上這身制服博取眼球還有流量，是你們的自由，免去了在外面受理案件、風吹日曬的機會，應該知足」。

小貝在lG回應網友，她表示，大部分的人都支持上班、下班應該分開，「我覺得這是社會進步的開始」，每個人都有她獨特的地方及自己想成為的樣子，不要去攀比別人，也不需要成為別人眼裡想要的樣子，「妳應該要有自己獨特的魅力跟個性」，能做自己才非常可貴。

高市刑大回應指出，經查蔡姓偵查佐二月二日於私人社群網站張貼「初五開工」相關影片，該時段是她休假時間，且未有穿著警察服制或標識，經了解未影響勤務紀律，然為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警譽造成不當影響。

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