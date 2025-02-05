假釋2天砍死人 判17年半定讞

林男持刀砍死人，逃亡22天後落網，判17年半定讞。（資料照）

2025/02/05 05:30

〔記者張文川／台北報導〕三年前才剛假釋出獄兩天的屏東縣男子林育丞，和友人到KTV唱歌，酒後因走錯包廂而與隔壁酒客口角進而打架，林男竟回車上拿西瓜刀揮砍對方，造成一死一重傷，行凶後逃亡廿二天落網；一審屏東地院依殺人、殺人未遂等罪將他合併判處十七年六月有期徒刑，刑前施以酒癮禁戒八個月；二審高雄高分院、三審最高法院皆駁回上訴定讞。

判決指出，廿四歲林育丞曾從事直銷工作，也曾以收取保護費維生，後因偽造文書案入獄服刑，二○二二年一月廿四日假釋出獄，同月廿六日（除夕前五天）帶人到朋友經營的KTV消費飲酒唱歌，清晨五點多，他上完廁所後開錯隔壁包廂的門，兩間包廂的酒客相互叫囂引發衝突，雙方大打出手，從包廂內一路打到包廂外的走廊。

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混亂中，林育丞跑回車上抄出一把西瓜刀返店，一見到對方的陳姓男子，就猛力揮砍陳的胸腹部致當場肚破腸流，並砍斷另一林姓男子的右手臂。

林男行凶後逃離現場，消防局救護車將二傷者送醫，陳男傷重不治，林男經急救後保住性命。林育丞逃亡廿二天在南州交流道附近的停車場被警方逮捕，法院收押。屏東地檢署依殺人等罪起訴。

林男辯稱沒有殺人犯意，主張只觸犯傷害致死罪，但歷審都不採信，依殺人罪將林男判處十四年四月，依殺人未遂罪判刑七年六月，二罪合併應執行十七年六月徒刑，且林男酗酒成癮，達酒精使用障礙症程度，酒後常與人發生衝突，有再犯之虞，故宣告刑前強制禁戒八個月，全案定讞。

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