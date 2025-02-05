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    董座偷拆信 驚爆董娘買凶殺夫陰謀

    營建董座擅自拆信判拘。圖為示意圖。（資料照）

    營建董座擅自拆信判拘。圖為示意圖。（資料照）

    2025/02/05 05:30

    夫告妻殺人罪 妻反控竊盜 營建董座擅自拆信判拘

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一封被偷拆的信，驚爆董娘買凶殺夫的陰謀！

    董座不敢回家 聘僱隨扈、保鏢

    新竹縣張姓營建董座接到縣警局寄給妻子的司法文書，竟在未經妻子同意下擅自拆信，妻子憤而提告，新竹地院法官調查發現，張男得知妻子想要買凶幹掉他，乃對妻子提告殺人罪，且嚇得不敢回家，甚至還聘僱隨扈、保鏢，法官依無故開拆他人郵件判處張男拘役五十八天。

    張男前年四月未經妻子同意，拆閱竹縣警局寄給妻子的司法文書，妻子憤而報警。法官調查，張男因得知妻子於二○二二年八月曾提及要買凶殺害老公，乃對陳女提告殺人罪，且張男因妻子想要買凶幹掉他，嚇得不敢回家，甚至還聘僱隨扈、保鏢。

    法官考量夫妻於案發時，已互相提起刑事告訴而屢有訟爭，張男甚至擔憂遭妻子殺害，而須聘僱隨扈保護自身安全，且雙方均有更換家中鑰匙而未給予他方之情，可見夫妻間互信基礎顯然已蕩然無存，關係極度不佳。張男於案發時，已對妻子提出殺人、強制罪告訴，陳女也反控張男竊盜。

    法官審酌在夫妻已屢有訟爭而關係惡劣狀況下，張男未經妻子同意或授權，僅為一己之私，即擅自拆信，顯然欠缺尊重他人隱私權觀念，應予譴責，且犯後否認飾詞強辯，未見悔悟，顯然態度不佳，最後依無故開拆他人郵件判處拘役五十八天，得易科罰金。

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