北聯幫搶天道盟賭場 砍盟主司機

警方查扣刀械、模擬槍等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/05 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕北聯幫薛姓成員前天率七名小弟，持刀闖入太陽聯盟在新北市永和區違法私設的推筒子賭場，將在場賭錢的天道盟主「鐵霸」曾盈富的陳姓貼身司機砍成重傷，並搶桌上十萬元賭金，警方逮捕薛等八嫌、賭場盧姓圍事及賭客共卅人送辦，薛指是不滿日前在台北市某夜店遭盧某毆打，得知他在賭場圍事，才前來尋仇，但誤砍陳某，警方已深入追查有無其他原因，並同時制約雙方，嚴防幫派火併。

北聯幫薛男稱尋仇 誤砍「鐵霸」司機

據了解，天道盟旗下的太陽聯盟新北市三重地區分子於今年一月中旬，在永和區仁愛路租下一間透天民宅私設麻將推筒子賭場，打算趁過年期間大撈一筆。

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永和警分局調查，北聯幫薛姓成員自稱上月底在台北市信義區某夜店，與太陽聯盟盧姓成員酒後爆發衝突，遭盧打斷牙齒因此懷恨在心，而前天凌晨輾轉得知盧在新北市永和賭場擔任圍事，便撂了七名小弟分乘三輛轎車，持刀械、模擬槍尋仇。

據知，眾人闖入賭場後嗆聲「我北聯幫的！」，隨後關燈開了一槍並噴灑辣椒水，混亂中，薛等人將天道盟主的陳姓司機砍成重傷，且趁亂搶走桌上約十萬元賭金後揚長而去。

據指出，警方獲報打架糾紛趕抵，先協助將重傷的陳男送醫急救，他的背部有長達十七公分刀傷，所幸緊急輸血開刀縫合後已脫離險境，另逮捕賭場盧姓圍事人員等三人及十九名賭客，扣得麻將、抽頭金三千四百元、賭資三萬餘元、彈簧刀及依托咪酯電子煙油等證物，詢後依毒品、賭博及社會秩序維護法等罪嫌送辦。

案經警方專案小組追查並報請新北地檢署指揮偵辦，於前晚出動大批警力在台北市北投區將薛嫌等八人拘提到案，查扣開山刀二把、西瓜刀二把及模擬槍等證物，警詢時，薛嫌稱對於錯砍天道盟主司機及搶賭金等一事毫不知情，訊後將薛等八人依強盜、重傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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北聯幫薛姓男子因遭太陽聯盟成員毆傷，昨天撂人持刀搶賭場並砍傷人。（記者陸運鋒攝）

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