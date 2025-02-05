玉山園區開春發生6起山難，2日南二段有女山友在塔芬谷山屋失聯，搜救人員上山搜救。（記者劉濱銓翻攝）

2025/02/05 05:30

玉山園區開春已6起山難

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區開春不平靜，春節九天發生六起山難，不僅一月卅日馬博橫斷墜谷女山友還未尋獲，南二段二月二日又有女山友在塔芬谷山屋失聯，已兩天杳無音信，昨早玉山國家公園管理處派員與消防人員上山搜救，惟步行到山屋還需二天，後續將待天氣好轉，加派人員搭直升機上山搜索。

玉管處指出，南二段女山友一月卅一日與一名男山友從台東向陽入山，預計二月四日從南投東埔下山，惟兩人腳程不一，雙方約定二日在塔芬谷山屋會合，不料女山友當天遲未現身，加上山區訊號不佳，男山友三日緊急對外求援。

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玉管處昨早派員與高雄消防人員從向陽入山搜救，惟時值雪季，園區三千公尺高山積雪，加上天候不佳、低溫潮濕，抵達山屋還需兩天，之後將待天候許可，請求空勤直升機載人到山屋，以利加快搜尋。

玉管處也說，春節九天連假天氣濕冷、頻頻下雪，加上山區降雨造成溪水暴漲，一月廿五日園區鹿山就有山友頭燈失效摸黑滑落，廿六日南二段則有二人登山隊在觀高坪腳踝骨折，最後經搜救人員徒步背負十四‧五公里帶下山。

不料卅日在馬博橫斷，卻有八人登山隊的女山友在烏拉孟斷崖墜谷，經垂降一百五十公尺僅發現登山杖等物品，至今搜尋未果。

二月一日玉山南部的荖濃溪谷，在多尾蘭山與中之關，各有一起登山隊因溪水暴漲受困，分別於二、三日吊掛獲救。

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