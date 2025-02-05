史上最大千坪無塵室種植 偷電種大麻 竹東三環幫眾重判

新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠，新竹地院審結，依製造二級毒品罪重判主謀竹東鎮三環幫成員池政勳十年。（資料照，警方提供）

2025/02/05 05:30

製造二級毒品 主謀池政勳判刑10年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠，起獲大麻植株四五一九株，黑市價高達廿億元，足供三百萬人次吸食。新竹地院審結，依製造二級毒品罪重判主謀竹東鎮三環幫成員池政勳十年。

法官調查，卅四歲池政勳與卅六歲林進崇等人共同策劃，於新竹縣搭建非法大麻種植工廠，並採用人工技術栽種、施肥、燈光控制等方式，加速大麻生長，多次收割及乾燥處理，製成大麻產品後，再進行分裝並計畫對外販售。

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竊電一百卅萬度 電費高達五三九萬

為節省大麻工廠用電支出，林進崇將台電電表封印鎖及鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪及指針，擅自更動電表計量構件，致使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，藉以竊電一百卅萬度，電費高達五三九萬元。

法官審酌池男等人無視毒品戕害施用者健康及國家杜絕毒品犯罪禁令，明知施用毒品將散盡家財、連累家人，或為購買毒品鋌而走險者，不可勝計，有戕害國人身體健康及危害社會安全之虞，仍共同於大麻工廠大量種植大麻以製造第二級毒品，此舉將有使製成大麻花流入市面的潛在危險，種植規模與數量龐大，為檢警所破獲史上最大宗大麻植株案，黑市價廿億，足供三百萬人吸食，犯罪情節與惡性重大。

最後法官將池政勳依共同犯製造第二級毒品罪判刑十年、林進崇六年二月，犯罪所得五三九萬元沒收，七名共犯被判五年四月到四年不等刑期。

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