幫賭團洗錢4百億 求刑9年／又替詐團洗錢 劉立恩再起訴

檢方追查時又發現，劉立恩經營的平台 也涉嫌幫詐騙集團洗錢，追加起訴。（資料照）

2025/02/04 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕執業逾二十年的知名律師劉立恩架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫博弈集團洗錢逾四百億元，台北地檢署去年底依賭博罪、洗錢等罪嫌起訴劉及集團成員，並求刑九年。檢方追查時又發現，劉立恩經營的平台也涉嫌幫詐騙集團洗錢，共有十四人受害，檢察官偵辦後，認定劉涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。

檢方查出，經營天遠律師事務所的劉立恩同時也擔任希幔科技公司負責人，曾以公司名義申請虛擬帳號，代收詐騙被害人款項。且假藉買賣電子禮券名義架設「TWIP」平台，經營第三方支付代收付業務，從中收取手續費與報酬。

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檢方調查，劉立恩負責「TWIP」平台架構及業務方向，指揮集團成員李淳瑋等人與「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團接洽，利用平台收付賭資。前年起至去年六月二十四日止，幫多個博弈集團代收逾二二六億元的款項、代付逾二○二億元款項，從中賺取超過四億元的報酬。

檢察官認為，劉立恩及十六名集團成員的行為，已經涉犯賭博罪且違反洗錢防制條例等罪，去年十二月將劉男等人起訴。

事後更查出，該平台除了協助博弈集團洗錢外，還有詐騙集團利用該平台生成的帳號，交付給十四名詐騙被害人，將錢匯進劉經營公司的帳戶內，再由公司人員將錢交付給詐騙集團成員，涉嫌協助詐欺金額不包含在四百億元內；檢方認定劉也在幫詐騙集團洗錢，調查後依詐欺、洗錢等罪嫌追加起訴。

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