臉書「股市達人」騙投資 貿易商挨詐2300萬

詐騙集團秦姓女車手前來與劉姓男子取款時，遭到埋伏警方上銬逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/04 05:30

北市警逮捕取款女

〔記者陸運鋒／台北報導〕手機貿易商劉姓男子日前在網路上看見投資股票訊息後，短短二個月下來投入兩千三百萬元，直到獲利了結要出金時，對方稱仍需投入千萬資金才能提領，劉男頓時驚覺受騙，向台北市大安警分局報案，警方與劉男配合將詐騙集團成員誘出，逮捕秦姓女車手，詢後移送偵辦。

警方調查，六十六歲的劉男在台北市大安區開設貿易公司，他去年九月在臉書看見「股市達人」網頁投資訊息，點擊後加入對方Line群組，之後不斷被高獲利、穩賺不賠等話術洗腦，劉男深信不疑，以為可以大賺一筆。

請繼續往下閱讀...

據查，劉男去年十月及十一月，捧著大筆現金在大安區的公司與對方面交，分別交付三次款項，每次約七至八百萬元，先後共拿了兩千三百萬元給詐騙集團派出的假專員，直到去年十二月想要獲利了結出金時，對方仍要求再付一千五百萬元保證金，劉男才驚覺是一場騙局，而向警方報案。

警方︰保證獲利必有詐

警方調查，由於詐團成員仍與劉男保持聯繫，警方便建議劉男配合假交易，於去年十二月中旬相約對方再度於公司面交時，埋伏警力待卅一歲秦姓女車手取款時，一擁而上將其壓制逮捕，並起獲詐騙所用手機、假識別證、股票收款收據等相關證物。

警詢時，秦女稱上網應徵工作，並接受雇主指示前來取款，對於涉及詐騙行為全不知情，警詢後將其依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾若在網路社群看到「短期內高報酬、保證獲利」等標語，必定是詐騙，請立即撥打一六五反詐騙專線或一一○報案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法