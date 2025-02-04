為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    臉書「股市達人」騙投資 貿易商挨詐2300萬

    詐騙集團秦姓女車手前來與劉姓男子取款時，遭到埋伏警方上銬逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團秦姓女車手前來與劉姓男子取款時，遭到埋伏警方上銬逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/04 05:30

    北市警逮捕取款女

    〔記者陸運鋒／台北報導〕手機貿易商劉姓男子日前在網路上看見投資股票訊息後，短短二個月下來投入兩千三百萬元，直到獲利了結要出金時，對方稱仍需投入千萬資金才能提領，劉男頓時驚覺受騙，向台北市大安警分局報案，警方與劉男配合將詐騙集團成員誘出，逮捕秦姓女車手，詢後移送偵辦。

    警方調查，六十六歲的劉男在台北市大安區開設貿易公司，他去年九月在臉書看見「股市達人」網頁投資訊息，點擊後加入對方Line群組，之後不斷被高獲利、穩賺不賠等話術洗腦，劉男深信不疑，以為可以大賺一筆。

    據查，劉男去年十月及十一月，捧著大筆現金在大安區的公司與對方面交，分別交付三次款項，每次約七至八百萬元，先後共拿了兩千三百萬元給詐騙集團派出的假專員，直到去年十二月想要獲利了結出金時，對方仍要求再付一千五百萬元保證金，劉男才驚覺是一場騙局，而向警方報案。

    警方︰保證獲利必有詐

    警方調查，由於詐團成員仍與劉男保持聯繫，警方便建議劉男配合假交易，於去年十二月中旬相約對方再度於公司面交時，埋伏警力待卅一歲秦姓女車手取款時，一擁而上將其壓制逮捕，並起獲詐騙所用手機、假識別證、股票收款收據等相關證物。

    警詢時，秦女稱上網應徵工作，並接受雇主指示前來取款，對於涉及詐騙行為全不知情，警詢後將其依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾若在網路社群看到「短期內高報酬、保證獲利」等標語，必定是詐騙，請立即撥打一六五反詐騙專線或一一○報案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播