貪5億假結婚 夏男入監還比「YA」

偽造文書假結婚判刑1年6月確定的夏朝源，昨天赴地 檢署報到，看到媒體還比「YA」。 （記者陳建志攝）

2025/02/04 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中五億高中生案，和賴姓高中生假結婚的夏朝源被台中高分院駁回上訴，判刑一年六月徒刑確定，因本案屬社會矚目的敏感案件，台中地檢署啟動防逃機制，昨天並發出傳票，夏男在員警陪同下前往台中地檢署報到，夏男穿黑色夾克、戴棒球帽，看見媒體還手比「讚」、「YA」，昨天下午搭囚車送抵台中監獄服刑。

夏朝源和賴姓高中生前年五月登記結婚後，當天賴生卻墜樓喪命，夏男被認定沒有結婚真意，依偽造文書起訴，台中地院審理後，依偽造文書判刑一年六個月，夏男不服上訴二審，台中高分院開庭時，夏男多次落淚否認犯罪，對於外界質疑他是貪圖賴生龐大的遺產才會和他同性結婚，也當庭解釋，不過哀兵策略未見效，台中高分院上月廿三日判決駁回，維持一審一年六月判刑，全案定讞。台中高分院法官並痛批夏男法治觀念極度偏差，因圖謀賴生名下龐大的財產利益假結婚，嚴重侵害及濫用民法所建立的婚姻登記制度，犯罪情節重大，據此駁回夏男上訴。

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因本案屬社會敏感案件，台中地檢署上月廿三日接獲台中高分院通知，隨即啟動防逃機制，禁止夏男出國、出海，並訂期執行。

台中地檢署昨天發出傳票，並由警方將傳票送達，由警車載夏男到台中地檢署報到，夏男十一點多抵達台中地檢署，昨天並未穿每次開庭必穿的水藍色POLO衫，而是穿上黑色外套，頭戴棒球帽，看起來已經自己先理了光頭，神情一派輕鬆，看到媒體還用手比了「YA」和「讚」，不過全程未說話，完成報到手續後，下午一點多搭囚車前往台中監獄服刑。獄方表示，夏男入監後情緒穩定，沒有情緒波動。

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