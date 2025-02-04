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    首頁　>　社會

    美容證書掛滿牆混充醫師牌／越南李多慧 當醫美密醫

    「越南李多慧」當密醫 ，移民署在現場查獲大 量器材。（移民署屏東 縣專勤隊提供）

    「越南李多慧」當密醫 ，移民署在現場查獲大 量器材。（移民署屏東 縣專勤隊提供）

    2025/02/04 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕神似啦啦隊女神「李多慧」的越南籍移工「小惠」，自創醫美品牌，並為越南同鄉進行隆鼻、割雙眼皮等醫療行為，移民署網路巡邏發現刊登於社群的廣告，報請檢方會同屏東縣政府衛生局執行搜索，現場查扣近三百件醫療相關證物，市價達數十萬元，初步估算至少超過三十名以上的同鄉受害，全案依違反醫師法將越南籍密醫小惠移請屏東地檢署偵辦。

    自創醫美品牌 幫30同鄉隆鼻、割雙眼皮

    調查指出，「越南李多慧」來台工作八年，自學相關醫美技能，並取得多國美容課程結訓證書，包含越南、韓國、美國及臺灣等，租用了一間套房當診所，穿起醫師白袍在網路上以市價半價的優惠價格招攬顧客，並有模有樣地執行注射皮下填充劑、穿線隆鼻收二千五百元、割（縫）雙眼皮六千元、施打肉毒桿菌及麻醉三千元起計算、溶脂劑六千元，共有十多項侵入性醫療行為。

    專案小組現場搜索時，驚見牆上掛著琳琅滿目的醫美證照及獎盃，仔細查看才發覺小惠以美容修課及結訓證書魚目混珠，充當是專業的醫師執照，賺取不法暴利，由於收入費便宜初步估算從事這項行為已超過二年，已有到少三十名以上的同鄉受害，全案檢警調正擴大追查，以釐清正確受害人數。

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