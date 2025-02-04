喪屍男撞警車逆向狂飆 吃17罰單送辦

許嫌擦撞警車後逃逸2公里，最後在新北市新店區自撞路邊車輛停 下被逮，警方搜出喪屍煙彈等毒品。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/02/04 05:30

販毒判刑拒入監被通緝

〔記者陸運鋒／新北報導〕許姓毒品通緝犯前天駕駛小轎車行經新北市中和區時，疑毒癮發作擦撞正在巡邏的警車，他不但沒停下，反而加速狂飆逃逸，警方通報後展開圍捕，雙方追逐長達二公里，許男連闖數個紅燈，總共交通違規十七次，最後仍自撞路邊車輛遭逮，警方搜出二級毒品喪屍煙彈，除將他移送法辦，還針對其十七項交通違規行為，開出最高可罰九萬四千八百元的罰單。

住在新北市的五十二歲許嫌，前年販賣二級毒品安非他命被判刑三年八月，但他拒不入監服刑，去年十一月廿二日遭新北地檢署發布毒品通緝。

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中和警分局調查，許嫌前天晚間駕駛胞妹的小轎車，行經中和區景新街、自強街口時，疑因看見巡邏警車心虛加上毒癮發作，竟在逆向擦撞警車後，踩油門加速逃逸，警車上的王姓、江姓員警見狀追緝，同時通報轄區及新店警分局協助攔截。

警方追捕時，狂飆逃逸的許嫌不斷闖紅燈、逆向行駛，警匪追逐二公里進入新店區安民街窄巷，許嫌失控自撞路邊車輛才停下，被隨後趕抵的警方喝令雙手舉高，將其壓制上銬逮捕。

疑煙彈毒癮發作 顫抖、恍惚

警方搜索許嫌車輛及身體，查獲依托咪酯喪屍煙彈、毒煙油瓶及海洛因殘渣袋等物，被帶回警所時，許還疑似毒癮發作不斷顫抖、精神恍惚，直到昨天午後才製作筆錄。

許嫌供稱，擔心吃牢飯才逃逸，但對於毒品來源及有無吸毒等問題沉默不語，警方詢後將他依涉犯毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時採集尿液送驗。

警方說，許嫌還涉及危險駕駛、肇事逃逸、闖紅燈七件、逆向行駛五件、紅燈右轉一件及變換車道未打方向燈二件共十七項交通違規，依道路交通管理處罰條例開出十七張罰單，並吊銷駕駛執照及吊扣車牌六個月。

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