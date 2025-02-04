檳榔攤藏喪屍毒廠 4求重刑

現場查獲喪屍煙彈毒品原料 、製造器具及毒煙油成品等 物。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/04 05:30

買毒品原料設備 製毒自銷

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區一處檳榔攤，表面上賣檳榔，實則攤位後方隱藏一座喪屍煙彈製毒廠，製造毒煙彈兼販賣。桃園地檢署指揮刑事局、龍潭警分局偵辦，查出王姓男子等四人去年先取得毒品原料，再透過網路購買設備，以檳榔攤為掩護製作喪屍煙彈販售，昨依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等多項罪嫌起訴王男等四人，分別具體求處五年及四年不等有期徒刑。

檢警追查，該製毒、販毒集團於去年八月至十月間，由王男提供當時仍為第三級毒品的依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等原料，再由宋姓男子透過拍賣平台購買甘油、加熱設備及煙油空瓶等設備，二人以桃園市平鎮區一處檳榔攤為掩護，在檳榔攤後方處所以加熱方式製作含有第三級毒品成分的毒煙油，完成後交由楊姓、李姓男子製成喪屍煙彈成品後，賣給下游買家，牟取暴利。

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桃園地檢署檢察官接獲線報，指揮龍潭警分局、刑事局組成專案小組追查，去年十月一日收網，搜索該處檳榔攤，起獲依托咪酯、異丙帕酯數包、百香果和可樂香精等煙油原料，以及量杯、加熱和攪拌設備等製作煙油設備，現場並查獲已製作完成的毒煙油成品數瓶，逮捕涉案四嫌，檢察官訊後認定王男及宋男涉案重大，向桃園地院聲押獲准。

查獲已製作完成的毒煙油成品

檢方調查認定，王男等四人分別涉犯組織犯罪防制條例的「發起、參與犯罪組織罪」，及毒品危害防制條例的「製造、販賣第三級毒品罪」，認為王男四人明知毒煙彈嚴重殘害國人健康、滋生相關犯罪問題，僅因圖謀私利而製造毒煙彈販賣，惡性非輕，依此具體請求法院量處五年及四年不等徒刑。

檢方表示，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等新興毒品，人體施用後極易造成意識混亂，甚至產生呼吸衰竭、昏迷等致命症狀，行政院已於去年十一月廿七日改列為第二級毒品，檢方將持續與執法機關緊密合作，加強查緝新興毒品，宣示掃蕩毒品危害決心。

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