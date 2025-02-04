為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    檳榔攤藏喪屍毒廠 4求重刑

    現場查獲喪屍煙彈毒品原料 、製造器具及毒煙油成品等 物。（記者余瑞仁翻攝）

    現場查獲喪屍煙彈毒品原料 、製造器具及毒煙油成品等 物。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/02/04 05:30

    買毒品原料設備 製毒自銷

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區一處檳榔攤，表面上賣檳榔，實則攤位後方隱藏一座喪屍煙彈製毒廠，製造毒煙彈兼販賣。桃園地檢署指揮刑事局、龍潭警分局偵辦，查出王姓男子等四人去年先取得毒品原料，再透過網路購買設備，以檳榔攤為掩護製作喪屍煙彈販售，昨依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等多項罪嫌起訴王男等四人，分別具體求處五年及四年不等有期徒刑。

    檢警追查，該製毒、販毒集團於去年八月至十月間，由王男提供當時仍為第三級毒品的依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等原料，再由宋姓男子透過拍賣平台購買甘油、加熱設備及煙油空瓶等設備，二人以桃園市平鎮區一處檳榔攤為掩護，在檳榔攤後方處所以加熱方式製作含有第三級毒品成分的毒煙油，完成後交由楊姓、李姓男子製成喪屍煙彈成品後，賣給下游買家，牟取暴利。

    桃園地檢署檢察官接獲線報，指揮龍潭警分局、刑事局組成專案小組追查，去年十月一日收網，搜索該處檳榔攤，起獲依托咪酯、異丙帕酯數包、百香果和可樂香精等煙油原料，以及量杯、加熱和攪拌設備等製作煙油設備，現場並查獲已製作完成的毒煙油成品數瓶，逮捕涉案四嫌，檢察官訊後認定王男及宋男涉案重大，向桃園地院聲押獲准。

    查獲已製作完成的毒煙油成品

    檢方調查認定，王男等四人分別涉犯組織犯罪防制條例的「發起、參與犯罪組織罪」，及毒品危害防制條例的「製造、販賣第三級毒品罪」，認為王男四人明知毒煙彈嚴重殘害國人健康、滋生相關犯罪問題，僅因圖謀私利而製造毒煙彈販賣，惡性非輕，依此具體請求法院量處五年及四年不等徒刑。

    檢方表示，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等新興毒品，人體施用後極易造成意識混亂，甚至產生呼吸衰竭、昏迷等致命症狀，行政院已於去年十一月廿七日改列為第二級毒品，檢方將持續與執法機關緊密合作，加強查緝新興毒品，宣示掃蕩毒品危害決心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播