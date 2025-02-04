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    彰化塑膠工廠大火 機器人搶進救災

    彰化縣線西鄉一家塑膠工廠昨發生大火，火勢相當猛烈，消防局出動救災機器人搶進火場。 （民眾提供）

    彰化縣線西鄉一家塑膠工廠昨發生大火，火勢相當猛烈，消防局出動救災機器人搶進火場。 （民眾提供）

    2025/02/04 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕大年初六開工日，彰化縣線西鄉一家塑膠工廠昨天發生大火，由於廠房內堆滿塑膠製品，火勢一發不可收拾，黑煙竄天，四十八名消防員全力搶救，還派出二輛救災機器人搶進火場，所幸無人員傷亡，大火直到四個多小時後才控制，財物損失與起火原因還要釐清。

    消防員搶救4個多小時 才控制火勢

    這起工廠大火發生在昨天上午八點多，線西鄉線工路一家塑膠工廠突然發生火災，一層為樓鐵皮建築，工廠用途為做塑膠粒子，冒出大量黑煙，消防局據報派員趕往搶救。

    消防人員部署水線搶救，所幸廠房內無人員受困。由於火勢一時難以控制，消防局派員增援至四十八人與二十五輛消防車；另大火燃燒的溫度相當高，消防局也派出兩輛救災機器人上陣，進入火場查看並射水降溫，避免消防人員深陷救災風險。

    另派出空拍機在火場上空盤旋攝影監控，由指揮官根據監控畫面指揮消防員部署水線救災，空拍畫面曝光可見經過長時間燃燒後，廠房大量黑色濃煙不斷冒出，有如火「蛇」竄天，相當震撼。

    工廠員工說，過年後第一天來上班就遇到工廠火災，起初火勢很小，沒想到愈燒愈大，不知是如何起火的。

    這起工廠大火直到中午十二點多才獲得控制，由於工廠位於線西海邊，風勢強勁，大火燃燒冒出的大量濃煙也被強風帶往天際，連數公里遠的和美鎮都看得到濃煙。

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