自由日日Shoot》初審每案5千 吃力不討好⋯法界籲:應大幅提高鑑定費

林口長庚醫院兒童重症加護科主任夏紹軒曾多次參與醫審會鑑定。（翻攝臉書夏主任兒童加護重症經驗交流）

2025/02/03 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕衛福部醫審會受司法、檢察機關委託，針對醫糾案件進行鑑定，初審醫師每案收取五千元報酬。法界認為，費用太低也是導致鑑定停擺的潛藏原因之一，若要醫師在鑑定報告具名，且花時間出庭說明，必須提高費用，每案最低五萬元都是合理範圍。

檢察機關委託醫審會鑑定，不用支付費用，衛福部於結案後，以轉帳方式給初審醫師每案鑑定費用四千元，以及向委員們說明的出席費一千元，合計每案五千元。林口長庚醫院兒童重症加護科主任夏紹軒表示，報酬確實偏低，雖然醫師做鑑定不是為了錢，但要在鑑定報告具名會讓人更不樂見。

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南部一名資深檢察官指出，他有多名醫界朋友曾打趣，若出庭一次法院支付二十萬元，那一定願意接受交互詰問，但現今鑑定費低，出庭還往往耗費一個下午，被傳喚次數也不定，但司法院不可能編列符合醫師期待的預算。

檢察官表示，現在國民法官案件出庭的精神鑑定醫師，很多是台灣司法精神醫學會的成員，大多都是抱著服務社會大眾的使命，到法院接受交互詰問，但絕大部分醫師也是營利事業，很難期待他們願意做吃力不討好的事，這是人之常情，況且醫療糾紛案件太龐大，整個自由市場機制無法支撐這個需求，這個問題很難解。

曾任台北地院法官的執業律師吳孟良說，醫審會鑑定報酬太少，私人鑑定機構的費用都沒有那麼低；他認為，醫師提供的是專業學術知識，應該提高費用，如果還要出庭接受交互詰問，每案鑑定費用最低五萬元都很合理，但也呼籲出庭說明是保障被告詰問權，盼醫師們能配合規定。

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