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    自由日日Shoot》醫糾案卡關 地檢署衍生管考逾期難題

    鑑定新制導致醫療糾紛案件偵查停擺，衍生案件逾期等管考問題。（資料照）

    鑑定新制導致醫療糾紛案件偵查停擺，衍生案件逾期等管考問題。（資料照）

    2025/02/03 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕全台至去年底有近七百起醫療糾紛案件，其中三一二件送鑑定全數被醫審會退回，偵查陷入停擺困境，先前法務部已解決「案件三個月未有偵查作為」的管考問題，現今又衍生案件逾期問題，一線檢察官相當苦惱，擔心影響辦案成績。對此，法務部正研擬配套措施。

    根據「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」規定，若案件二個月未有任何偵查動作，各檢察署研考科須製作報表通知承辦檢察官，促使注意進行，如逾三個月未進行，應立即查明原因，設法改進，又無正當理由，將會扣減檢辦案成績。至於案件逾期未結，研考科會每月填寫催辦通知單，經檢察長核閱後，通知承辦檢察官。

    由於醫糾案件無鑑定報告，導致偵查停滯，有檢察官陸續反映，收到研考科寄送的業務檢查通知單，讓一線偵查人員相當為難。法務部得知後，立即放寬管考，敘明若是因鑑定報告導致案件沒有進行，並不會扣減辦案成績。

    另一方面，還有三百多件醫糾案依照醫療事故預防及爭議處理法規定，送管轄調解會先行調解，但當事人若未談妥，案件最終會再回到檢察官手上，未來停擺的醫糾案件只會持續增加。近期又有一線檢察官反映，因鑑定問題導致案件逾期。對此，法務部正研擬應對措施。

    案件拖越久 對告訴人和被告都是煎熬

    不過，有檢察官認為，醫糾案件不被列為管考，確實讓一線偵查人員放鬆許多，但許多辦案人員仍會擔心，案件拖越久未偵結，對告訴人和被告都是煎熬，就算已經沒有管考壓力，還是希望鑑定的問題能盡速解決，讓身陷醫糾案件的當事人，早日獲得真相。

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