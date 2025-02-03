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    自由日日Shoot》若不公開透明 高涌誠︰醫審會無存在必要

    醫師拒鑑定VS.司法院新配套

    醫師拒鑑定VS.司法院新配套

    2025/02/03 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕監察院二○二○年針對醫審會鑑定小組委員、初鑑醫師匿名鑑定提出質疑，並要求衛福部檢討、司法院研議改善，現今鑑定新制上路，卻導致醫糾案件偵查停擺。對此，監察委員高涌誠認為，醫審會若無法公開、透明，沒有存在必要，檢察機關應另尋鑑定單位，至於成本需要法務部多編預算，另醫審會要打破出庭說明是「沒有尊嚴」的觀念。

    高涌誠表示，司法機關對於公信力，比較相信公部門主持的鑑定、意見及函文，但從辯護律師角度來看是失衡現象，若無法公開、透明，這個觀念要摒棄，醫審會不一定還需要存在，應該和這個世代與時俱進，打破原本的觀念和體制。高涌誠說，醫糾案件在民事部分，是雙方各自找鑑定人和證人，嚴格來說真正的解方，或許是醫審會不一定要存在，由檢察機關自行尋找適合的鑑定單位，私人機構鑑定也無妨，但費用和成本確實又是另一個考量，若是以後沒有醫審會，法務部要多編一點預算，訴訟本來就是成本很高的事。

    另一方面，高涌誠提及，能被衛福部相中找來當鑑定委員的醫師，大多可能都是該項專科的權威，普遍對於要到法院交互詰問，感到「沒有尊嚴」，但這個觀念要改正，他認為，能擔任鑑定委員一定具服務社會大眾的使命感，那又何必迴避出庭說明，因此，若願意受衛福部任命，就要「認命」接受沒有尊嚴的詢問。

    最後，高涌誠認為，法院不要再迷信公部門給的意見就是權威，現在台灣社會越來越民主，政府的話也不再一言九鼎，但這個現象沒有不好，民眾在意的是公開、透明，如同醫糾案件的鑑定報告，重點在於能被檢視、辯論，這是台灣社會可貴的地方，也就是「多元價值」。

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