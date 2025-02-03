自由日日Shoot》出庭面對當事人 醫師壓力好大

林口長庚醫院兒童重症加護科主任夏紹軒曾多次參與醫審會鑑定。（翻攝照片）

2025/02/03 05:30

出庭面對當事人 醫師壓力好大

〔記者陳彩玲／台北報導〕鑑定新制去年五月上路，許多醫師不願具名鑑定，以及出庭接受交互詰問，導致近七百件醫療糾紛案件停擺；曾多次參與醫審會的林口長庚醫院兒童重症加護科主任夏紹軒受訪時感慨指出，醫師公務繁忙，每起鑑定報告至少要花費十至二十小時才能完成，要犧牲兩週的下班時間，如今還要到法院交互詰問，正面對決當事人，讓許多醫師備感壓力。

夏紹軒指出，衛福部受理司法、檢察機關委託的鑑定案件後，會藉由醫審會分配至醫院，並交給相關科別專長的醫師審查，研提初步鑑定意見，醫審會再另尋時間就初步鑑定報告開會，初審醫師須到場向醫審會委員解釋判定理由，經委員們提問、補強或修改後，才會呈上鑑定報告。

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夏紹軒認為，鑑定新制要求具名並不符合現狀，初審鑑定報告很常是一名醫師撰寫，實際上有好幾名醫師綜合的意見，就像醫院的分科有專科醫師，專科又分次專科。他舉例，若有一起兒童重症案件，又和兒童神經方面有關，那在撰寫鑑定報告時，必須也要詢問兒童神經科醫師。

夏紹軒進一步表示，鑑定報告寫的每句話、每個論點都必須言之有物，需要花精神、體力找很多文獻支持自己的想法，寫完一個鑑定報告，前後需要一至兩週、花上十幾二十個小時，對已經很繁忙的醫師來說份重擔。

至於醫師不願出庭交互詰問的關鍵原因，夏紹軒說，是不希望在法庭上接收當事人銳利的眼神，以及充滿負面情緒言論，他回顧自己曾鑑定的兒虐案件，當時被告在法庭上情緒崩潰，距離他不到五公尺，當下一度不忍心，但又認為自己應保持公正，心理產生矛盾和壓力。

醫師不願扮黑臉 上法庭指證同儕

此外，熟悉醫界運作的台北地檢署檢察官黃珮瑜說，醫界有學長學弟制，沒有醫師願意扮黑臉，在法庭上指證自己的同儕，更重要的是醫師花時間、心力，依自身專業撰寫的鑑定報告，要在法庭上被一一檢視、質疑，心理遭受的壓力難以平復，因此多數醫師避之唯恐不及，不願具名協助鑑定。

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