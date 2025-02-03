自由日日Shoot》司法院修正要點保密身分 怕曝光醫審會主張舊制

醫師拒鑑定VS.司法院新配套

2025/02/03 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕司法院提案修正鑑定新制，但未擬定配套措施，導致醫療糾紛案件停擺，去年十一月，司法院修正相關要點，包括鑑定人具結時可以使用代號，並將簽名文書彌封，以及透過科技設備遠距訊問，但因擔任鑑定人的醫師憂心身分曝光，仍不願出庭說明，醫審會在協商會議中，仍表達希望全案可以退回舊制。

鑑定人使用代號、簽名文書彌封

去年十一月，司法院找法務部、衛福部開會協商，針對醫審會必須具名鑑定部分，已有所退讓，推動修正「禮遇刑事案件鑑定人實施要點」，新增第十三點，對於在鑑定報告具名有障礙者，法院在具名、具結時，可以使用代號及真實姓名對照表，鑑定人簽名後彌封附卷，不提供閱覽或偵查、審判機關以外使用，辯護人閱卷時也無法得知鑑定委員身分。

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至於交互詰問部分，司法院提出「法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項修正條文對照表」，其中指出，若鑑定人有到庭困難或礙於被告在場而無法自由陳述，以及擔心身分資訊揭露後遭騷擾等情形，法官得於鑑定人陳述時，命被告退庭，或以科技設備遠距訊問、開庭，個資不記載於筆錄、另行封存等。

不過，醫審會仍擔心交互詰問過程中，辯護人刁鑽的問答，從學經歷、執業時間等，逐漸聚焦後推斷出鑑定人身分，因此醫界希望回到以往的模式，比較符合人性，且多數對醫療鑑定有使命感的醫師，依舊希望不要出庭接受交互詰問。

對此，林口長庚醫院兒童重症加護科主任夏紹軒表示，若是在鑑定報告能匿名，鑑定意願或許會提高，但建議司法、檢察機關還是以函覆的方式，讓醫師不用出庭說明，或是以視訊遠距方式參與，最重要的是，希望檢察官和法官，在可預見情況下，先研擬配套措施，避免辯護人利用學經歷等方式打探出鑑定人身分。

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