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    首頁　>　社會

    竹東三環幫角頭槍擊命案 6嫌羈押禁見

    2025/02/01 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕涉嫌新竹縣竹東三環幫角頭劉憲治槍擊命案的五名嫌犯，分別自日本、泰國押解回台後，新竹地檢署昨凌晨完成複訊，向新竹地院聲請羈押禁見五人，全部裁准，該案目前已六嫌遭羈押。

    據了解，嫌犯多人疑透過錄影方式，將犯罪自白影片交給律師，再轉交給檢警，希望爭取自首減刑，但仍須由院檢做最終認定。

    竹縣竹東鎮北興路某飲料店一月廿四日晚間發生三環幫會所遭突襲，該幫角頭劉憲治中槍中刀送醫不治，五名兇嫌經由郭姓小弟接應，當晚潛逃出境，廿六日郭男從澳門被策動返台，其餘五嫌也在廿九日晚間，陸續從日、泰返台。

    據了解，五人行兇後逃到竹市水利路棄車，並由郭男接應，再各自分開搭機出國，廿五日在柬埔寨會合，但因五人身上現金不夠，加上國外無人接應，最後四人轉飛日本，一人轉飛泰國。

    為查案，新竹地檢檢察長陳松吉責成主任檢察官蔡宜臻及檢察官吳柏萱、沈郁智、陳芊伃等人組成專案小組，指揮刑事警察局偵二大隊、電偵大隊、新竹縣刑大、竹東分局、新竹市刑大等追緝涉案人員。

    檢方表示，迄今動員警力三百多人次、傳訊十四名證人、調閱五百多支監視器並扣得車輛三輛、手機六支、子彈彈頭等證據，而為追緝逃逸犯嫌，團隊更派員遠赴國外，成功將犯嫌帶回歸案，已陸續向新竹地院聲請羈押禁見郭姓、姜姓、邱姓、簡姓、溫姓、范姓等六名犯嫌，並經法官裁准羈押禁見。

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